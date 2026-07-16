Donald Trump desclasifica documentos que revelan manipulación electoral del chavismo en Venezuela

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un discurso televisado desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció la desclasificación de documentos de la CIA que, según afirmó, demuestran cómo el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desarrolló mecanismos para manipular elecciones en Venezuela.

Los informes, elaborados entre 2004 y 2020, describen planes para alterar resultados, sustituir datos reales por cifras fabricadas y hacerlo sin dejar rastros en auditorías convencionales.

El caso venezolano

El documento más detallado, fechado el 29 de junio de 2026, resume operaciones atribuidas al chavismo. La CIA señala que en las elecciones presidenciales de 2012, cuando Chávez se enfrentó a Henrique Capriles, se instalaron máquinas alteradas en unos 300 centros electorales de zonas oficialistas, con el objetivo de asegurar una ventaja de 1,5 millones de votos. Chávez ganó finalmente por 1,6 millones.

En 2020, antes de las elecciones de la Asamblea Nacional, la agencia documentó un método para sustituir resultados auténticos por cifras fabricadas. El sistema consistía en crear una red paralela de máquinas virtuales capaces de imitar a los equipos legítimos, sobrescribir datos y simular firmas digitales, lo que permitía alterar votos sin ser detectados por auditorías.

🇻🇪🗳️Trump acaba de revelar que la CIA llevaba años documentando la capacidad del régimen chavista para manipular elecciones mediante sistemas electrónicos.

El informe desclasificado recoge planes atribuidos al aparato de Chávez y Maduro para alterar resultados, sustituir datos... pic.twitter.com/IbmIltVmd8 — David Alandete (@alandete) July 17, 2026

Los informes también examinan los vínculos históricos entre el gobierno venezolano y la empresa Smartmatic, proveedora de tecnología electoral. En 2006, EE. UU. consideró que su adquisición de Sequoia Voting Systems representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Aunque Smartmatic rompió con Maduro en 2018 tras denunciar fraude en la Constituyente de 2017, la CIA señala que técnicos vinculados al CNE tenían acceso en tiempo real a resultados, lo que facilitaba posibles manipulaciones.

Advirtió irregularidades en elecciones del 2020

Trump utilizó estas revelaciones para advertir también sobre vulnerabilidades en la infraestructura electoral estadounidense. Aseguró que el sistema está "peligrosamente expuesto a la piratería, la explotación y la interferencia extranjera".

En su discurso, acusó además a China de haber robado datos de 220 millones de votantes en 2020, aunque los documentos desclasificados no confirman fraude masivo en las elecciones presidenciales de ese año.

El presidente insistió en que la publicación busca "ganar confianza afrontando las vulnerabilidades y corrigiéndolas rápidamente", y presionó al Congreso para aprobar la ley SAVE America, que obligaría a presentar pruebas documentales de ciudadanía para registrarse en elecciones federales.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la desclasificación de informes de inteligencia que expone una supuesta intervención del gobierno de China en las elecciones del 2020. Alegó que Pekín perpetró la mayor... pic.twitter.com/FfUnyNbq3T — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

La desclasificación de los documentos de la CIA coloca a Venezuela en el centro del debate sobre la seguridad electoral global. Los informes refuerzan las denuncias de manipulación en procesos internos del chavismo y sirven como advertencia para otros países.

En Estados Unidos, aunque Trump vinculó las revelaciones con sus críticas al proceso de 2020, la propia inteligencia aclara que no hay evidencia de fraude masivo. El episodio refleja cómo la política internacional y la seguridad tecnológica se entrelazan en un momento de alta tensión tanto en Caracas como en Washington.