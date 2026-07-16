Nuevo Congreso Bicameral: Así queda el reparto de escaños y las reglas que deberán cumplir las nuevas bancadas

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Perú está a punto de iniciar una nueva etapa en su historia legislativa con el retorno del Congreso bicameral. A partir del periodo parlamentario 2026-2031, el Poder Legislativo volverá a estar conformado por dos cámaras: el Senado, integrado por 60 miembros, y la Cámara de Diputados, compuesta por 130 representantes. En total, serán 190 parlamentarios los encargados de debatir, aprobar y fiscalizar las principales decisiones del país.

Seis organizaciones políticas lograron superar la valla electoral y obtuvieron representación parlamentaria: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Cada una contará con una presencia distinta en ambas cámaras de acuerdo con los resultados de las elecciones generales de 2026.

¿Cómo quedaron distribuidos los escaños?

Conformación del Senado

Esta cámara está conformada por 60 miembros. La distribución de los escaños es la siguiente:

Fuerza Popular: 22 escaños.

22 escaños. Juntos por el Perú: 14 escaños.

14 escaños. Renovación Popular: 8 escaños.

8 escaños. Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.

7 escaños. Partido Cívico Obras: 5 escaños.

5 escaños. Ahora Nación: 4 escaños.

Conformación de la Cámara de Diputados

La integran un total de 130 miembros. Estos son los escaños que corresponden a cada bancada:

Fuerza Popular: 41 escaños.

41 escaños. Juntos por el Perú: 32 escaños.

32 escaños. Partido del Buen Gobierno: 18 escaños.

18 escaños. Renovación Popular: 15 escaños.

15 escaños. Partido Cívico Obras: 14 escaños.

14 escaños. Ahora Nación: 10 escaños.

¿Pueden cambiar de bancada los nuevos congresistas?

Uno de los aspectos que más dudas genera es si los senadores y diputados podrán cambiar de grupo parlamentario durante el periodo legislativo.

De acuerdo con la información difundida por el Congreso, los parlamentarios solo podrán cambiar de bancada una vez durante los cinco años de mandato. Para hacerlo, deberán renunciar previamente al partido político con el que fueron elegidos, una disposición que busca brindar mayor estabilidad a la conformación de los grupos parlamentarios y evitar cambios constantes en la correlación de fuerzas dentro del Legislativo.

Este mecanismo forma parte de las reglas que regirán el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, el primero que tendrá el país en más de tres décadas, tras el restablecimiento del sistema con dos cámaras aprobado en la reforma constitucional.

Conocer cómo quedaron distribuidos los escaños permite entender el equilibrio de fuerzas que marcará el trabajo del Congreso durante el periodo 2026-2031. Además, las reglas sobre la conformación y permanencia de las bancadas serán determinantes para el desarrollo de los debates, la aprobación de leyes y la gobernabilidad en los próximos cinco años.