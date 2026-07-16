Eduardo Castillo: "No va a ser suficiente" presupuesto para enfrentar el Fenómeno de El Niño en Piura

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La región de Piura enfrenta un riesgo inminente ante la llegada del Fenómeno del Niño. Pese a la declaratoria de estado de emergencia por el Gobierno central, las acciones de prevención resultan insuficientes para evitar inundaciones, advirtió Eduardo Castillo, cuestionando la actual gestión presupuestal.

Deficiencias en la estrategia preventiva nacional

Según Eduardo Castillo, los S/300 millones destinados para esta problemática son insuficientes. Esta cifra representa una mínima fracción frente a un presupuesto mayor que debía priorizar el impacto de este evento climático, dejando desprotegidas a diversas zonas del país en riesgo.

"No va a ser suficiente a pesar de que el Ejecutivo lanzó en enero el estado de emergencia", declaró.

El parlamentario enfatizó que no existen continuidades para las obras de prevención necesarias. Según señaló, se observa una preocupante ausencia de modificaciones presupuestales que favorezcan labores efectivas de mitigación en las regiones afectadas, lo cual pone en peligro a miles de familias y terrenos agrícolas.

Los proyectos de inversión pública en los anexos presentan obras nuevas, pero no garantizan resultados concretos. Esto significa que las infraestructuras paralizadas continuarán en la misma situación, pues no se ha priorizado el mantenimiento preventivo ni la culminación de trabajos críticos.

Urgencia en obras de descolmatación regional

En el caso específico de Piura, el gobierno regional ha utilizado apenas una parte del porcentaje asignado. Según el congresista, es alarmante que no se haya realizado la descolmatación de un solo kilómetro del cauce del río, manteniendo un alto nivel de vulnerabilidad.

"La preocupación es que ahora con 1200 metros cúbicos el río podría desbordarse", indicó.

Según el informe de la Contraloría, si el río se desborda, los daños podrían superar lo ocurrido en 2017. La situación exige intervenciones inmediatas en la salida del río, especialmente en el sector de Chutuque, que drena naturalmente hacia el desierto, evitando así desastres en zonas pobladas.

El tiempo aprieta y las condiciones no esperan por procesos burocráticos lentos. Según el legislador, es responsabilidad directa del Ejecutivo coordinar con los gobiernos locales para agilizar el uso de los recursos, garantizando que cada sol invertido se traduzca en una real y efectiva prevención ciudadana.

Es vital comprender que la gestión de riesgos es una inversión, no un gasto. Asegurar las infraestructuras contra el Fenómeno del Niño permitirá que Piura supere esta crisis con menores daños, optimizando el presupuesto y fortaleciendo la prevención ante futuras y devastadoras inundaciones.