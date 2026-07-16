El Buen Gobierno intentará presidir una de las Cámaras del Congreso Bicameral, señala Nieto

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Jorge Nieto indicó que el Partido del Buen Gobierno ha planteado a bloques de izquierda la posibilidad de unirse para presidir una de las Cámaras , de Senadores o de Diputados, del próximo Congreso Bicameral.

Asimismo, señaló que el diálogo debe ser primordial para superar un comportamiento recurrente que antepone las diferencias y los intereses particulares.

Presidencia por consenso

Jorge Nieto admitió haber acercado una propuesta al bloque opositor para que su partido pueda presidir una de las cámaras del futuro Congreso Bicameral, aunque señaló que ello solo será posible si existe sensatez política.

"Hemos planteado al bloque de izquierda la posibilidad de una composición para que el partido del Buen Gobierno diriga una de las Cámaras, de Diputados o Senadores. Hay gente que tiene sus aspiraciones de tener el honor de presidir el Congreso, el Senado o la Cámara de Diputados. pero hay cuatro elecciones. Si hay un arreglo o un acuerdo, eso puede ser parte de un proceso que se vaya trasladando en el tiempo. Eso supone madurez política", afirmó.

Exige diálogo y respeto

El exministro de Defensa se refirió a las condiciones para alcanzar acuerdos políticos y señaló que estos deben basarse en el diálogo y el respeto.

"Si quieres hacer arreglos con alguien, tienes que hacer conseciones. Queremos un acuerdo. Pero si para tenerlo nos tenemos que humillar y aceptar posiciones, como las que se han expuesto de 'lo tomas o lo dejas', no tendrán con nosotros un tipo de arreglo. Lo siento mucho, y lo sentirá el Perú. Por eso yo llamo a la madurez y a la reflexión". refirió.

Agregó que esa posición es poco democrática y no favorece el diálogo. En ese sentido, afirmó que, en conjunto con los integrantes de su partido, no aceptarán ese tipo de tratos.

Pide altura política

Nieto exhortó a los actores políticos a priorizar los intereses del país por encima de las diferencias partidarias. Asimismo, sostuvo que la actual polarización es consecuencia de la falta de madurez de la clase política.

"Si no hacemos un esfuerzo los políticos y las políticas por remontarnos a nosotros mismos y tener un comportamiento que esté a la altura del país, pues no estamos haciendo nuestra tarea. Nos estamos comportando como siempre y por eso estamos en esta confrontación y polarización permanente que ,además, es hipócrita", sentenció.

En una entrevista exclusiva para Exitosa, el excandidato presidencial por el Buen Gobierno, Jorge Nieto, asumió que sugirió al bloque de izquierda poder administrar una de las Cámaras del próximo Congreso Bicameral. Como también, hace un llamado a tener un comportamiento maduro en el ámbito político y realizar consensos por sobre las posiciones ideológicas.