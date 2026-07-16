Jorge Nieto revela que dialogó con Sánchez: Hubieron condiciones para integrar bloque en el Congreso

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto reveló que sostuvo una conversación con el excandidato presidencial Roberto Sánchez tras los resultados electorales que dieron como ganadora a Keiko Fujimori.

Nieto y Sánchez dialogaron para integrar bloque en el Congreso

En primer lugar, el líder del Partido del Buen Gobierno, se refirió acerca de las cuatro reuniones a las que, según Ricardo Belmont, no accedió y lo ha dejado plantado. Aclaró que recién tiene el número de celular del aspirante a la Alcaldía de Lima "hace dos días" y que no sabe si es que el exalcade tiene el suyo.

Bajo esa premisa consideró que lo manifestado por Belmont Cassinelli "es parte de una discusión si es que se produce o no algún tipo de arreglo" para la composición de las mesas directivas. Sobre este último tema reveló que ya se ha tomado iniciativa y que con el bloque de izquierda ya existe un acuerdo

"Nosotros hemos tomado iniciativa, hemos planteado cosas se nos ha dicho a nosotros tres, el bloque de izquierda ya tenemos un acuerdo. Se nos ha dicho: 'Si tú quieres entrar te avienes al acuerdo si no te gusta, no entras, te vas'. Ese no es un modo democrático de tratar las cosas ¿no?", señaló.

Al ser consultado sobre quién fue el interlocutor expresó que ha hablado con Roberto Sánchez y que lo ha buscado para discutir los temas anteriormente mencionados y que inclusive en su reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori le reveló tal hecho.

"Considero que para el país y para el propio gobierno de la señora Fujimori sería positivo que fuera la oposición tuviera la presidencia de las Cámaras del Congreso para ejercer dos cosas. Un efectivo rol de Contraloría sobre el gobierno y al mismo tiempo restablecer un poco de equilibrio de poderes que está bastante perdido, roto en el país resultado del Congreso que acaba de fenecer", aseguró.

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