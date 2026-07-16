Jorge Nieto se muestra a favor de que la oposición presida las dos cámaras del Congreso

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Nicolas Lúcar en el programa "Hablemos Claro" de Exitosa, el excandidato presidencial Jorge Nieto consideró que la oposición debería tener un rol importante dentro del próximo Congreso bicameral.

Jorge Nieto propone equilibrio de poderes

En ese contexto, el excandidato presidencial reveló que sostuvo conversaciones con Roberto Sánchez y que también transmitió su planteamiento a Keiko Fujimori. Según explicó, considera que sería beneficioso para el país y para un eventual gobierno que la oposición asuma la presidencia de las cámaras del Congreso, con el fin de fortalecer el equilibrio de poderes.

"Yo he hablado con Roberto Sánchez, yo lo he buscado, he hablado con él para discutir estas cosas, porque también se lo dije a la señora Fujimori, considero que para el país y para el propio gobierno, seria positivo que fuera la oposición la que tuviera la presidencia de las cámaras en el Congreso", aseguró

Asimismo, cuestionó el papel que ha desempeñado el Congreso en los últimos años y señaló que es necesario restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.

"Para ejercer se necesita dos cosas, un efectivo rol de contraloría sobre el gobierno y al mismo tiempo reestablecer un poco de equilibrio de poderes que está bastante roto en el país", agregó

En esa línea, afirmó que el nuevo Congreso debe recuperar el equilibrio entre los poderes del Estado y ejercer un efectivo control.

"Y otros partidos, han tenido un respaldo de la gente, entonces necesitamos un Congreso que tenga la capacidad efectiva de reestablecer el equilibrio de poderes y de establecer un control sobre el ejecutivo para que ninguna tentación autoritaria se desarrolle". puntualizó

JPP competirá por las mesas directivas

El excandidato presidencial, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación presentará una lista propia para participar en las elecciones de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El proceso se realizará el 26 y 27 de julio, previo al inicio de funciones del nuevo Congreso bicameral.

Señaló que su partido será una de las opciones que buscará liderar las cámaras del Parlamento desde la próxima legislatura. Sin embargo, indicó que todavía se encuentran evaluando a los integrantes que formarán parte de la propuesta.

De esta manera, tanto Jorge Nieto como Roberto Sánchez coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del próximo Congreso bicameral. Mientras el primero planteó que la oposición contribuya al equilibrio de poderes, el líder de Juntos por el Perú confirmó que su partido competirá por las mesas directivas del Parlamento.