Aron Espinoza asegura que mayoría de regidores aprobó el sobrendeudamiento de la MML y no hubo unanimidad

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el regidor de la MML y candidato a teniente alcalde de Lima por Podemos Perú, Aron Espinoza, señaló que, por mayoría, los regidores del municipio votaron en mayoría a favor del sobrendeudamiento y no fue de forma unánime. Indicó que no se respetó la opinión del Consejo Fiscal que advertía del peligro.

Aron cuestiona endeudamiento municipal

La aprobación de la deuda de más de 4 mil millones de soles de la Municipalidad de Lima pasó por el Consejo de Regidores, órgano encargado de aprobar los gastos y decisiones económicas de la comuna. Ante ello, Aron Espinoza señaló que el endeudamiento fue aprobado por mayoría y cuestionó que no se tomara en cuenta la opinión del Consejo Fiscal.

"Cuando el alcalde gane esta elección tiene los 39 regidores; son 21 que tiene el alcalde entonces las aprobaciones se hacen por mayoría no por unanimidad. El tema del endeudamiento de la Municipalidad de Lima ha sido por mayoría, no se ha respetado la opinión del Consejo Fiscal que decía que era peligroso para la Municipalidad sobre endeudar mas allá del periodo que correspondía al alcalde Rafael López Aliaga", indicó

Ante los cuestionamientos sobre la participación de los demás regidores en la aprobación del endeudamiento, se consultó si todos los integrantes del concejo estuvieron informados sobre los detalles de la medida. Al respecto, el regidor señaló que durante el debate no se presentaron expedientes técnicos completos para las obras planteadas.

"Lo que sucede es que cuando se dio el debate, se dice vamos a emitir bonos primero por 1200 millones, vamos a hacer estas obras pero no habían expedientes técnicos, tenían perfiles, y algunas estaban de manera de idea, las obras se hicieron sin expediente técnico", explicó.

Cuestionan ejecución de proyectos municipales

Ante ello, Aron Espinoza dio como ejemplo algunas obras de la Municipalidad de Lima que, según indicó, fueron declaradas y ejecutadas sin contar con todos los requisitos técnicos correspondientes.

"Por ejemplo la Vía Expresa Sur, que ha tenido fallecidos pero no es una vía expresa, no hay semaforización, ni nada de lo requerido. Igual las obras que se hicieron en la Vía Expresa Norte y también la Ramiro Prialé se declaró en emergencia, ósea una serie de obras que no se tenían expediente técnico", concluyó

Tras ello, el regidor demuestra que la Municipalidad de Lima aprobó varias obras impulsadas sin contar con expedientes técnicos, además de que genera dudas de las futuras planificaciones y ejecución de proyectos que tendrían.