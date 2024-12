Wilfredo Oscorima: Público le grita "Rolex" en medio de celebraciones por la Batalla de Ayacucho

El fin de semana largo no habría sido precisamente un descanso placentero para el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Durante la serenata por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, fue abucheado por un gran número de personas que le recordaron sus investigaciones por el préstamo de los relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte.

La noche del domingo, un día antes de conmemorarse un año más de la Batalla que consolidó la independencia del Perú y la salida completa del yugo español en Latinoamérica, el Gobierno Regional quiso celebrar a lo grande, por lo que presentaron al Grupo 5 como atracción principal.

Antes de su ingreso al escenario, el gobernador consideró oportuno salir a saludar y presentar a los músicos. Pese a que ingresó con mucho ánimo y esperando recibir un saludo de la gente, el gran público solo atinó a gritarle "Rolex" varias veces, recordándole los presuntos casos de corrupción enmarcados en el 'caso Rolex'. Este se retiró levantando las manos, como si nada hubiera pasado.

Poco tiempo antes, durante el IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales, Oscorima aprovechó un momento para hablar sobre el caso Rolex y de su amiga, la presidenta Dina Boluarte. Wilfredo afirmó haber cometido un error al prestar el artículo de lujo a la mandataria.

"Habrá errores, no hay nada perfecto en esta vida (...). Entre otras cosas, uno de mis errores y lo reconozco aquí es haber prestado los relojes Rolex a la presidenta de la República. Me crean o no, eso no me importa", comentó.