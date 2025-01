Yohny Lescano responsabiliza a Salhuana si ocurre atentado contra su vida: "Soy opositor político"

En una entrevista con Exitosa, el excongresista Yohny Lescano hizo una grave declaración, señalando directamente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como responsable en caso de que ocurra un atentado contra su vida.

Lescano, conocido por su posición crítica hacia diversas gestiones del Parlamento, indicó que sus temores están fundamentados en el contexto de inseguridad actual y los ataques recientes contra figuras y trabajadores vinculados al Estado.

"Si han matado a una trabajadora que prácticamente que no les hacía nada y trabajaba con ellos, a un opositor político también lo pueden matar fácilmente, los hago responsables si me pasa algo", enfatizó Lescano.

Durante la entrevista, Lescano hizo referencia al asesinato de una extrabajadora del Congreso, ocurrido en diciembre del 2024, como un ejemplo de los riesgos que enfrenta cualquier persona vinculada al sistema político.

"Nosotros estamos luchando contra las mafias y que están destrozando nuestra patria y eso está demostrando, que los que están al frente que son los políticos, están respondiendo matando a la gente y tomando venganza", aseguró el ex congresista.

La denuncia de Lescano ha despertado diversas reacciones. Desde el entorno del Congreso, aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de Salhuana.

"Utilizan el poder indebidamente abusando del poder y tratando de tergiversar los hechos, imputándome a mi de delitos o infracciones, las cuales no existen y lo que estoy haciendo es haciendo uso de mi derecho", exclamó Lescano.

El Perú atraviesa un momento de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre los principales actores políticos y una creciente percepción de inseguridad en diferentes ámbitos de la sociedad.

La polarización política y los recientes casos de violencia han encendido las alarmas sobre la necesidad de proteger a figuras públicas y garantizar su seguridad.

"Recurriré a las autoridades para pedir protección de mis derechos y también pido pero la verdad no se a quién pedir, alguna seguridad por si me pasa algo, además me quieren pagar 910 soles, es un abuso ", finalizó Lescano.