Así va la intención de voto según Ipsos: Álvarez arrebata el segundo lugar a López Aliaga y Fujimori encabeza

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo ocho días de las Elecciones Generales 2026, la encuestadora Ipsos publicó la última encuesta que muestra la intención de voto recogida en la Encuesta de Intención de Voto - Abril 2026.

Estos resultados se dan luego de haberse realizado las jornadas del Debate Presidencial mostrando cambios en las posiciones de los candidatos que aspiran llegar a Palacio de Gobierno.

Cambios en tres primeros puestos

La campaña presidencial se encuentra en su tramo final evidenciando cambios en los primeros puestos. Así, el segundo puesto presenta un importante cambio a menos de ocho días de los comicios.

Ahora, Carlos Álvarez ha despegado significativamente y se ubica con un 12.1%, cambio que hace descender a Rafael López Aliaga hacia un tercer lugar quien ahora aparece con un 10.9%.

De acuerdo a la última muestra del 22 de marzo, Álvarez llegaba a un 7.4%, mientras que en el caso de López Aliaga alcanzaba hasta un 17.2%. El ahora segundo lugar ha logrado capitalizar el voto limeño, según precisa la empresa de investigación.

El primer puesto continúa sin cambio, hasta el momento. Con ello, Keiko Fujimori acumula un 18.6%, cifra que ha aumentado respecto a anteriores simulacros en el cual llegaba a un 17.3%, mostrando un aumento sostenido mas leve.

#Elecciones2026 Keiko Fujimori encabeza la intención de voto, seguida por Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga; de acuerdo con la última encuesta nacional urbano rural realizada por #IpsosPeru para @peru21noticias .

La encuesta se realizó el 1 y 2 de abril. pic.twitter.com/lIYDTyjiDN — Ipsos Perú (@ipsosperu) April 4, 2026

Cuarto puesto y otras ubicaciones

Siguiendo con los puestos en el tablero, Roberto Sánchez aparece en la última encuesta de Ipsos ocupando el cuarto lugar quien figura con un 9%, cifra que alcanzó el 7.5% a fines de marzo. Su ascenso en la intención de voto también se mantiene sostenida.

Por su parte, Jorge Nieto solo ha mostrado un ligero avance contando con un 5.6% frente al 5.4% de la última muestra.

Más abajo se muestra a César Acuña con un 5.1% mostrando una disminución en su intención de voto por el partido. La misma caída ocurre con Alfonso López Chau quien alcanza un 4.4% cuando antes alcanzó hasta un 7.9%.

Una sorpresiva aparición ocurre con el candidato Ricardo Belmont quien ahora alcanza un 4.3%, llegando a alcanzar por poco la cifra de López Chau.

La subida es compartida por otros postulantes como Marisol Pérez Tello con 3.9% y Carlos Espá con 2.8% también crecieron tras su participación en los debates.

Esta es la información a ochos días del inicio de la jornada de Elecciones 2026, mostrando cambios en el panorama, precisamente a quienes llegarían a una segunda vuelta.