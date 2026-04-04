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No se quedó callado

Puma Carranza se pronuncia con potente mensaje tras tragedia en estadio de Alianza Lima

Tras la tragedia en el estadio de Alianza Lima, el 'Puma' Carranza se pronunció con un potente mensaje, expresando su dolor y pidiendo reflexión en el fútbol peruano.

Puma Carranza y su potente mensaje
Puma Carranza y su potente mensaje (Difusión)

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/04/2026

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El dolor recorrió todo el fútbol peruano tras lo ocurrido en Matute, y el exfutbolista José Luis 'Puma' Carranza no se quedó callado, pronunciándose con un potente mensaje en sus redes sociales luego de la tragedia en el estadio de Alianza Lima, donde un hincha perdió la vida y varios quedaron heridos.

Tragedia en Matute durante banderazo

La previa del clásico peruano quedó completamente marcada por la tragedia. Lo que iba a ser fiesta en el templo de Alianza Lima terminó en caos por el banderazo en Matute, donde un hincha  perdió la vida y otros quedaron heridos.

Tras la tragedia, las autoridades tomaron acciones inmediatas. La Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura del estadio Alejandro Villanueva, luego de determinar que no se contaban con los permisos necesarios para realizar el banderazo en la tribuna sur.

En medio de este panorama, distintas figuras del fútbol no tardaron en reaccionar. Uno de ellos fue José Luis 'Puma' Carranza, ídolo de la 'U', quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido y dejar un mensaje que rápidamente llamó la atención.

Puma Carranza y su potente mensaje

Fiel a su estilo directo, el 'Puma' no dudó en mostrar su tristeza por lo sucedido. "Hoy el corazón duele. Lo ocurrido en Matute durante el banderazo nos golpea a todos como hinchas y como personas", escribió en su cuenta de Instagram, dejando en claro que el impacto va más allá de camisetas.

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Además, envió un mensaje de apoyo a los afectados: "Mi solidaridad total con las familias afectadas y con cada uno de los que vivieron momentos de angustia y dolor", señaló, sumándose a las muestras de apoyo tras el lamentable episodio.

Pero no se quedó ahí. Carranza también hizo un llamado contundente sobre el rumbo que viene tomando el fútbol: "El fútbol es pasión, es identidad, pero nunca debe convertirse en violencia. Hoy más que nunca necesitamos respeto, unión y humanidad dentro y fuera de la cancha", expresó.

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Finalmente, dejó una reflexión que resonó entre los hinchas: "Que este momento nos haga reflexionar. No podemos seguir normalizando estos hechos. Abrazo fuerte a todos. Fuerza".

El 'Puma' Carranza, tras la tragedia en el estadio de Alianza Lima durante el banderazo previo al clásico ante Universitario de Deportes, expresó su dolor con un mensaje en sus redes sociales, donde envió un mensaje a la familia de los afectados y pidió reflexión ante los hechos.

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