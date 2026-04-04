Tragedia en Matute: Policía Nacional revela que fallecimiento de hincha fue por asfixia en avalancha

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del último viernes se registró una tragedia en el estadio Alejandro Villanueva Matute como parte de un banderazo realizado por hinchas de Alianza Lima en la previa del clásico ante Universitario programado para este sábado 4 de abril. Producto de ello, una persona falleció por asfixia en avalancha, según confirmó la Policía Nacional.

PNP revela que fallecimiento de hincha en Matute fue por asfixia en avalancha

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, dialogó con la prensa y señaló que la tragedia en el estadio Alejandro Villanueva en donde se registró un fallecido y 47 personas heridas, se suscitó al promediar las 6 y 45 de la noche.

Además, explicó que un grupo de hinchas de Alianza Lima estuvieron presentes en la tribuna sur de Matute, en donde en medio del ambiente de motivación que realizaban a los jugadores en la previa de su encuentro clásico ante Universitario, hoy a las 8 de la noche, se produjo "una avalancha".

"Logran hacer una atrición, un aprisionamiento en los hinchas que están quedando al centro de la misma tribuna y de tal forma que Freddy Cornetero Vega (aliancista fallecido), de 39 años, sufre una asfixia por compresión torácica", detalló.

En tal sentido, añadió que la presencia del médico legista, el fiscal así como los peritos de criminalística y las lesiones que presenta el hincha blanquiazul los llevaría a deducir esta causa de su deceso presuntiva, aunque Arriola aclaró que el certificado de la necropsia dará una posición científica.

También, sostuvo que hay 39 heridos que permanecen en distintos nosocomios y que las pesquisas para esclarecer los hechos se extendieron hasta alrededor de las 3 de la mañana de este sábado y que continúa de acuerdo a lo establecido por ley.

Descarta que se haya caído una pared y confirma clásico

Cabe mencionar que, en un prinicipio trascendió que la causa del banderazo que finalizó en tragedia en Matute habría sido la caída de una pared, sin embargo, con lo manifestado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se descarta dicha posibilidad.

"Las dos primeras horas eran un desconcierto porque se hablaba de que parte de la tribuna había cedido, que había un desplome, pero nada de ello. Era una avalancha humana que se ha llevado una vida y ha puesto en riesgo a otras personas", refirió.

Por último, Arriola confirmó que el clásico sí se disputará el clásico entre Alianza Lima y Universitario, el cual contará con la presencia de 3 mil policías que se distribuirán no solo en el estadio Monumental sino también en puntos estratégicos.

Es así como la Policía Nacional reveló que el joven fallecido anoche en el trágico banderazo de hinchas de Alianza Lima en Matute, se debió a una asfixia por compresión torácica.