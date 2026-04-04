Universitario vs Alianza: Rabanal descarta a cinco futbolistas clave para el clásico

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se vive con muchas sorpresas. Javier Rabanal ya tiene su lista de convocados y dejó fuera a cinco futbolistas clave, incluyendo a Bryan Reyna y Anderson Santamaría, sorprendiendo a todos los hinchas cremas que esperaban verlos en acción en el estadio Monumental.

Cinco bajas en Universitario

La lista de Universitario para el clásico dejó a más de uno con la boca abierta. Entre los ausentes se encuentran Bryan Reyna, Paolo Reyna, Anderson Santamaría, Hugo Ancajima y Aldo Corzo, futbolistas que venían siendo titulares o piezas clave en la escuadra crema.

Bryan Reyna, reciente incorporación oficializada hace algunas semanas, y Anderson Santamaría, habitual en la defensa del equipo, no podrán estar en el clásico, mientras que Paolo Reyna, Hugo Ancajima y Aldo Corzo tampoco fueron considerados para este trascendental encuentro por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Regresos esperados en la 'U'

Aunque hay bajas importantes, no todo son malas noticias para los hinchas cremas. Héctor Fértoli y Sekou Gassama aparecen en la lista de convocados después de varias jornadas de ausencia debido a su estado físico, y podrían aportar frescura y alternativas en el campo de juego.

El clásico la 'U' vs Alianza Lima está programado para este sábado 4 de abril a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental, y la expectativa está al máximo por la reacción del equipo crema ante estas bajas sensibles.

El duelo entre íntimos y cremas va en vivo por TV en L1 Max y Fox Deportes. Además, lo transmitirán por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 95.5 FM de Exitosa.

Convocados de Universitario

En los elegidos por el club para jugar contra Alianza Lima destacan:

Arqueros: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. Defensas: Caín Fara, William Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí y César Inga.

Caín Fara, William Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí y César Inga. Volantes: Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Miguel Silveira, Andy Polo y Héctor Fértoli.

Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Miguel Silveira, Andy Polo y Héctor Fértoli. Delanteros: José Rivera, Edison Flores, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama, quienes buscarán marcar la diferencia en el clásico.

Universitario de Deportes definió los convocados para el clásico ante Alianza Lima

Con la exclusión de Bryan Reyna, Paolo Reyna, Anderson Santamaría, Hugo Ancajima y Aldo Corzo, Universitario de Deportes llega al clásico frente a Alianza Lima con varias bajas sensibles, pero también con la ilusión de ver cómo los convocados como Héctor Fértoli y Sekou Gassama aportan al equipo.