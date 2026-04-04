Retorno por Semana Santa 2026: Habrá contraflujo en la Panamericana Sur este domingo en Lima

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Ante el masivo retorno de veraneantes del sur hacia Lima este domingo 5 de abril tras el feriado largo, la Municipalidad de Lima anunció la activación del contraflujo vehicular en un tramo de la Panamericana Sur. Conoce aquí los horarios y detalles.

¿Cuándo y a qué hora rige el contraflujo vehicular en la Panamericana Sur?

Mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), la comuna limeña informó que este cambio se dará en la recta comprendida entre el km 52 de la vía, a la altura de La Chutana, y el km 10, en el puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

La medida tendrá vigencia el último día de Semana Santa 2026, el domingo 5 de abril, conocido como Domingo de Resurrección, desde las 10 a.m. hasta la medianoche.

"En articulación con los municipios de la Panamericana Sur, ha dispuesto personal operativo, grúas, equipos de apoyo y sistemas de videovigilancia", precisó la entidad.

Asimismo, la MML podrá alertar, en tiempo real, a más de 4 millones de usuarios acerca de la congestión, accidentes, cierres, desvíos y otras incidencias.

📢 #Comunicado | Emape informa a la opinión pública lo siguiente:👇 pic.twitter.com/WmjKvVFd5p — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) April 4, 2026

Para poder seguir el tránsito en vivo, los ciudadanos podrán sintonizar el canal de YouTube de EMAPE, además de recibir información mediante mensajes SMS y llamados a la Central de Emergencias (939561906).

Este contraflujo contará con el apoyo del General Humberto Alvarado López, jefe de la Direción de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) para "un retorno más ordenado, seguro y fluido de miles de ciudadanos".

Por su parte, la EMAPE solicitó a las empresas de transporte de carga reprogramar sus traslados y operaciones fuera del horario dispuesto para el contraflujo vehicular. Exhortó a sus conductores respetar las indicaciones del personal en la vía.

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía planificar su retono y evitar las horas de mayor congestión.

Conoce las calles cerradas en el Centro Histórico hasta el domingo

Con motivo de las actividades religiosas por Semana Santa 2026, la Municipalidad de Lima anunció el cierre vehicular de ciertas calles del Centro Histórico de la capital.

A fin de garantizar el orden y la seguridad durante estas celebraciones durante el feriado largo, la MML ordenó el cierre temporal de vías en el perímetro del denominado Damero de Pizarro, una de las zonas con mayor afluencia de fieles y visitantes en estas fechas.

Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores y ciudadanos a tomar sus precauciones y evitar ingresar a las áreas restringidas.

Esta medida por Semana Santa rige desde este jueves 2 y tendrá vigencia hasta el domingo 5 de abril.