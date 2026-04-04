Alianza Lima lamenta muerte de un hincha en Matute durante banderazo: "Se fue uno de los nuestros"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tragedia en Matute. El club de Alianza Lima lanzó un comunicado oficial lamentando la muerte de un hincha en el estadio Alejandro Villanueva, durante el banderazo realizado el viernes 3 de abril, previo al clásico peruano por la Liga 1 contra Universitario.

Alianza Lima lamenta muerte de hincha con emotivo mensaje

Alianza Lima está de luto tras reportarse la muerte de uno de sus hinchas. De acuerdo a los primeros reportes, durante un banderazo realizado en el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como 'Matute', ubicado en La Victoria, se reportó un accidente que no solo dejó un fallecido, sino también decenas de heridos.

Una gran cantidad de hinchas se hicieron presentes en el banderazo en la tribuna sur de Matute para alentar, cantar y mostrar apoyo al equipo blanquiazul previo al encuentro deportivo contra Universitario de Deportes programado para el 4 de abril por la Fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1; sin embargo, la aglomeración y los empujones convirtieron la fiesta de aliento y color en una tragedia que sacudió a todo el país.

Debido a la gravedad de la situación, Alianza Lima no dudó en primer lugar que se activaron los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y sus familiares. Horas más tarde, precisamente en la mañana de este sábado, lanzó otro comunicado lamentando "profundamente la partida del hincha Freddy Cornetero Cueva, de 39 años.

"Se fue uno de los nuestros, de aquellos que sienten estos colores en el alma. Acompañamos con todo el corazón a su familia y seres queridos", se lee en el comunicado compartido en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro hincha, Freddy Rony Cornetero Cueva.



Se fue uno de los nuestros, de aquellos que sienten estos colores en el alma.



Acompañamos con todo el corazón a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/JKfMx4HAAl — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 4, 2026

Detalles de la tragedia en Matute durante banderazo

Alianza Lima aseguró que colaborarán "de forma plena y transparente" con las investigaciones que surjan por el banderazo que los hinchas realizaron previo a su duelo deportivo ante Universitario.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa), precisó que de las 39 personas heridas trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria, 30 de ellos ya fueron dados de alta y a la fecha se tienen 9 pacientes aún en observación y atención:

Hospital Dos de Mayo: 07 pacientes.

Hospital Loayza: 01 paciente.

Hospital de Emergencias Pediátricas: 01 paciente.

Por su parte, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) inició con las diligencias urgentes de investigación tras la muerte del hincha en Matute. Asimismo, se dispuso la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto deportivo.

Tras el accidente en Matute, el club Alianza Lima emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Freddy Rony Cornetero Cueva, un hincha que perdió la vida en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva ("Matute") durante el tradicional "banderazo" previo al clásico del fútbol peruano.