Felipe Cantuarias asegura que privatización de Petroperú es "inviable": "Afecta su proceso de reestructuración"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Portada

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, se refirió sobre el proyecto de reorganización que impulsa el Gobierno sobre la petrolera estatal Petroperú, anunciado el 31 de diciembre del 2025.

Como se recuerda, ni bien fue publicado el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, desde un sector del Congreso no solo anunciaron con censurar a la ministra de Economía, Denisse Miralles, también ha sido formulada una moción de censura contra José Jerí, pero en su condición de presidente el Parlamento.

Se debe eliminar el "debate" sobre la privatización

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Cantuarias destacó la función de Petroperú con referente a que actualmente llega a casi todo el territorio nacional, donde no llegan otros ofertantes, y por regular la competencia.

Sobre lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, afirmó que el 80 % de las refinerías de Latinoamérica son estatales y otras 20 tienen capital mixto. Teniendo en cuenta dicho antecedente, dejó en claro que sí es necesaria la reorganización de Petroperú debido al colapso financiero en el que se encuentra y que un primer paso para que se lleve a cabo dicho propósito es acabar con el "debate" de una supuesta privatización de la empresa, algo que considera inviable.

"Toda solución para Petroperú tiene que pasar por entender de que la privatización el día de hoy inviable. Entonces, utilizar la palabra "privatización", termina afectando este proceso de restructuración, organizacional y patrimonial que necesita Petroperú para continuar sus operaciones (...) es importante sacar de debate el tema de privatización y el tema de la no continuidad de Petroperú", mencionó.

Asimismo, recordó que para este año no hay más presupuesto del Estado para que siga siendo el "salvataje" de la empresa, debido a la meta del déficit fiscal establecida por el Gobierno y porque hasta la fecha, la empresa ha recibido más de 17 000 millones de soles.

Además, mostró su rechazo sobre la posibilidad de que el caso vaya a Indecopi para iniciar un proceso concursal, al precisar que la junta de acreedores de la Cooperación Española podría convertirse en el principal acreedor de la compañía en caso de representarse el incumplimiento del pago de bonos y obligaciones por parte de Petroperú.

"La junta de acreedores que manejaría la gestión de Petroperú serían los acreedores privados, el Estado dejaría de tener el control sobre Petroperú", advirtió esta mañana en Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, calificó de "inviable" la privatización de Petroperú y advirtió que usar ese término perjudica el proceso de reestructuración de la empresa estatal.



📻 95.5... pic.twitter.com/IEmLr1rblY — Exitosa Noticias (@exitosape) January 9, 2026

ProInversión presentará su plan de acción en 60 días

A través de un comunicado, ProInversión anunció el 2 de enero último, que en un plazo máximo de 60 días presentará su plan de acción que reorganiza Petroperú. Asimismo, descartó que el mismo contemple la privatización de la empresa; además, de que un impacto en el precio de los combustibles, por el contrario, afirman que garantizarán la continuidad del abastecimiento a nivel nacional.

Tal como dispone el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, la Agencia implementará la reorganización por bloques patrimoniales, un mecanismo que -según refieren- "permite separar los grandes activos de la empresa en unidades independientes", teniendo cada una, sus reglas claras de gestión y objetivos específicos, dando la oportunidad a que puedan operar de manera más eficiente, bajo esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

En ese sentido, aseguran que la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor "bajo un modelo" que asegure su eficiencia, inversión y continuidad operativa.

Además, precisaron de que dada la magnitud, complejidad y valor estratégico de los activos involucrados, el proceso contará con el acompañamiento de banca de inversión y asesores financieros de primer nivel internacional, seleccionados bajo criterios técnicos y de competencia.

"Esta era una decisión impostergable. Petroperú tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse. Nuestro encargo es aplicar una solución empresarial, como lo hacen las grandes empresas del mundo", afirmó Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la entidad.

Desde el Gobierno confían en llevar a cabo exitosamente el procedimiento, con la finalidad de no poner en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles en nuestro país.