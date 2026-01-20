Segundo Montalvo: "Ningún congresista tiene por qué respaldar a un presunto delincuente que conduce los destinos del país"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Portada

Uno de los congresistas más críticos a la gestión del presidente José Jerí Oré es Segundo Montalvo (Perú Libre), quien viene impulsando su vacancia desde que se emitiera el decreto de urgencia que reorganiza Petroperú. Frente a las últimas revelaciones de sus dos reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, el legislador volvió a la carga para con el objetivo de destituirlo en el cargo.

Del mismo modo, apuntó contra sus colegas que decidan no adherirse a la moción, al sostener que la presencia del actual mandatario del Perú es totalmente insostenible en Palacio de Gobierno, a tal punto de afirmar, que su vínculo con la corrupción es casi seguro.

Apunto a la vacancia, no censura

Ante la coyuntura que ha generado más de una sospecha contra el jefe de Estado en funciones, el congresista del bloque de izquierda sostuvo que la figura constitucional que corresponde contra José Jerí es la vacancia, mas no censura, al mencionar que actualmente se encuentra al mando del Ejecutivo en cumplimiento de la sucesión constitucional tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte.

En ese sentido, fue enfático al afirmar que su proyecto debe ser respaldado en su total mayoría, para ello, hizo un llamado a sus colegas a sumarse a su propuesta, la cual mencionó, lleva 16 firmas de 26 para ingresar a trámite al interior del Legislativo.

"Yo creo que vamos a completar las 128 firmas, porque aquí ningún congresista tiene por qué respaldar a un presunto delincuente que está conduciendo los destinos de la patria", mencionó.

Bajo esta consideración, rechazó que existan parlamentarios que respalden al presidente debido a que el Perú está próximo a celebrar elecciones generales. Sobre la reunión con el empresario asiático, no dudó en mencionar que "ha sido gravísimo".

Presidente del Congreso en contra de debatir mociones

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, marcó postura sobre los pedidos de moción de censura formulados en contra de José Jerí Oré. En entrevista para Canal N, el titular del Parlamento expresó estar en desacuerdo con que se llame a un Pleno extraordinario para debatir los textos acusatorios, debido a que sería el primer paso para que se inicie el proceso de destitución en contra del actual jefe de Estado encargado del Perú.

"Está muy cerca también, el término del mandato del Sr. Jerí, que es el 28 de julio; o sea, el 29 el puede ser - eventualmente si es que hay un elemento que lo amerite - procesado. Ahora mismo va a concurrir a la Comisión de Fiscalización, públicamente, ahí veremos qué explicación les da, también a la Fiscalía seguramente, porque le ha mandado una comunicación al fiscal de la nación", indicó.

No solo calificó como "sin sentido" las propuestas de Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga, también aseguró que hay bloques que buscan llevar a Ruth Luque a la Presidencia de la República y a Sigrid Bazán a ocupar su cargo al mando del Congreso.

Desde la facción de izquierda consideran que el ciclo de José Jerí en el Gobierno ya llegó a su capítulo final, por lo que consideran indispensable su vacancia para que responda a la Fiscalía.