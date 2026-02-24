Elecciones 2026: Estos son los temas que se abordarán en las dos fases y seis fechas del debate presidencial

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco menos de dos meses de las próximas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los días en que se llevará a cabo el debate electoral 2026. Además, definió el orden de intervención de los 36 candidatos presidenciales y los temas que se abordarán.

Así se desarrollará el debate presidencial 2026

Recordemos que la tarde del lunes 23 de febrero el Pleno del JNE desarrolló una conferencia de prensa en el que explicaron que este debate presidencial se dividirá en dos fases y seis fechas. La primera de ellas se realizará el 23,24 y 25 de marzo. Asimismo, la segunda tendrá lugar el 30 y 31 de marzo así como el 1 de abril.

Así cada jornada contará con 12 postulantes, divididos en 4 grupos de 3, quienes debatirán desde las 8 de la noche de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima, marcando de esta forma una etapa clave en la campaña para alcanzar el sillón presidencial.

Los temas que se abordarán en la primera y segunda fase

Roberto Burneo, presidente del JNE, explicó que durante la primera fase, que se desarrollará el 23, 24 y 25 de marzo, los temas centrales que se discutirán serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción.

En tanto, en los días 30 y 31 de marzo al igual que el 1 de abril, el primer tema que se abordará será el de empleo, desarrollo y emprendimiento. Mientras que el tema de cierre comprenderá la educación, innovación y tecnología.

Así fueron distribuidos los candidatos para debatir

23 de marzo

José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), César Acuña (Alianza Para El Progreso), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López-Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País Para Todos) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021).

24 de marzo

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Walter Chirinos (Partido Político Prin), Ricardo Belmont (Partido Político Obras), Charlie Carrasco (Unido Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Espá (SíCreo), George Forsyth (Somos Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

25 de marzo

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero), Enrique Valderrama (APRA), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Paul Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Partido Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Como vemos, el Jurado Nacional de Elecciones definió los temas que serán abordados durante el debate presidencial que se llevará a cabo en dos fases y seis fechas.