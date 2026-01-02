Denisse Miralles: Impulsan moción de censura contra ministra de Economía por caso Petroperú

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) inició el procedimiento de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, tras las promulgación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, el cual promueve la reorganización de Petroperú.

A través de la moción de censura impulsada desde el 1 de enero del 2026, la parlamentaria acusa de "responsabilidad política" a la titular del MEF no solo por la emisión de D.U, sino también "por el grave perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura".

Moción de censura.

Acusa desmantelamiento de Petroperú

Pese a que en reiteradas ocasiones ha descartado que el Decreto de Urgencia signifique la privatización de Petroperú, la legisladora de la bancada de Podemos Perú acusa a la ministra de Economía de desmantelar los "activos estratégicos" de la todavía empresa estatal, generando así, "la vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional".

Asimismo, cuestiona que el dispositivo en mención implique que el Ministerio de Energía y Minas transfiera 240 millones de soles a Petroperú para que cubra sus gastos corrientes y que la empresa destine otros 144 millones de soles a ProInversión, a fin de que gestione sus activos, figura -que según para la congresista - terminaría por liquidar a la entidad por "comprometer su viabilidad económica a largo plazo".

Además, de que el D.U pondría "en peligro" a la Nueva Refinería de Talara, afectando abastecimiento de combustibles en todo el país, haciendo referencia a que este impacto podría verse principalmente en el norte peruano. Por otro lado, critica que el decreto presuntamente impulse la culminación de vínculos laborales de funcionarios y trabajadores de Petroperú.

"Que, la incapacidad técnica de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar un plan de salvataje que no implique la entrega del patrimonio nacional, sumada a sus declaraciones oficiales que han provocado el desplome del valor de los bonos soberanos, demuestran una falta de idoneidad que la inhabilita para continuar en el cargo", sentencia la moción.

Moción de censura.

Ministra defiende decreto de urgencia

En una reciente entrevista para Canal N, Denisse Miralles expuso la posición de su cartera de promulgar el decreto de urgencia, afirmando que lo adoptado no significa "ni una venta, ni una entrega" de Petroperú al sector privado.

"Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos. Es una empresa estatal, de los peruanos, y lo que nosotros hemos visto por conveniente en este decreto de urgencia es generar valor para que esta empresa sea autosostenible y permita pagar las enormes deudas que han dejado las gestiones anteriores", aseveró.

Además, puntualizó que el objetivo es culminar con los "privilegios" que tienen "aquellos que no han sabido usar bien estos recursos del Estado". Al respecto, señaló que lo que se quiere es que "exista una administración correcta y transparente" la empresa.

Finalmente, resaltó que la decisión que ha tomado el Gobierno "no es de carácter ideológico o político". Por el contrario, subrayó que no se debe mentir al país al afirmar que "todo está bien en la empresa" cuando su realidad financiera demuestra todo lo contrario.