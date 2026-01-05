José Jerí: Impulsan moción de censura contra el presidente por caso Petroperú

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú), inició el procedimiento de censura contra José Jerí Oré, pero en su condición de presidente del Congreso de la República, cargo que obtuvo en julio último, y que fuera ocupado hasta octubre cuando asumió la presidencia tras la vacancia de la entonces mandataria Dina Boluarte Zegarra.

De acuerdo con lo difundido en sus redes sociales oficiales, el también ex primer ministro del gobierno de Pedro Castillo Terrones, acusa al actual mandatario de poner "en riesgo la soberanía energética del país" con la promulgación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que autoriza la reorganización de Petroperú.

Sustento de la acusación que busca su destitución

Según el texto de moción de censura formulado, el legislador sostiene que la presencia en el cargo de José Jerí es "políticamente insostenible", debido a su "pasividad, falta de liderazgo y promoción" frente a la que - acusa- sería el inicio de la privatización de la empresa estatal.

En ese sentido, cuestiona la promulgación del mencionado decreto de urgencia, al sostener que carece de control político en el Congreso y que dicha ausencia habría sido impulsada y respaldada desde el Poder Ejecutivo, haciendo referencia en José Jerí como titular de este poder del Estado.

"Cuando el presidente del Congreso no impulsa ese control, incurre en responsabilidad política por omisión, porque su silencio permite que se consoliden medidas contrarias al interés nacional", reza la moción.

Puntualiza también, que la "privatización encubierta no se consuma de un día para otro"; por lo tanto, la censura presentada "no es un gesto simbólico". En esa línea, propone su vacancia en la Mesa Directiva del Congreso y de aprobarse la misma, dispone que el "órgano competente convoque a la elección para cubrir los cargos vacantes", según lo que enmarca en Reglamento del Legislativo.

Del mismo modo, plantea en su fórmula que el Congreso priorice el control político sobre el decreto de urgencia, incluyendo la citar a los ministros involucrados y la evaluación legislativa para dejar sin efecto "toda medida que directa o indirectamente conduzca a la privatización de Petroperú".

Ministra de Economía también en la mira

La congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) inició también el procedimiento de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, tras las promulgación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025. La legisladora acusa de "responsabilidad política" a la titular del MEF no solo por la emisión de D.U, sino también "por el grave perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura".

Pese a que la en reiteradas ocasiones, la ministra ha descartado que el Decreto de Urgencia signifique la privatización de Petroperú, para la parlamentaria se estarían "desmantelando los activos estratégicos", generando así, "la vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional".

Asimismo, cuestiona que el dispositivo en mención implique que el Ministerio de Energía y Minas transfiera 240 millones de soles a Petroperú para que cubra sus gastos corrientes y que la empresa destine otros 144 millones de soles a ProInversión, a fin de que gestione sus activos, figura -que según para la congresista - terminaría por liquidar a la entidad por "comprometer su viabilidad económica a largo plazo".

Además, de que el D.U pondría "en peligro" a la Nueva Refinería de Talara, afectando abastecimiento de combustibles en todo el país, haciendo referencia a que este impacto podría verse principalmente en el norte peruano. Por otro lado, critica que el decreto presuntamente impulse la culminación de vínculos laborales de funcionarios y trabajadores de Petroperú.

Desde el Congreso no se muestran conformes con lo señalado desde el Gobierno. Acusan de una serie intromisión a Petroperú por presuntamente privatizarla, pese a que los expertos señalan que su capacidad financiera está al borde.