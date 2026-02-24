Avioneta que trasladaba a víctima de incendio y a su familia se estrella: No hay sobrevivientes

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un viaje que representaba la última esperanza para una víctima de incendio terminó en tragedia, pues la ambulancia aérea en la que viajaba junto a su familia se estrelló por causas que hoy se investigan y, lamentablemente, no dejó sobrevivientes entre quienes iban a bordo de la avioneta.

Tragedia aérea deja 7 fallecidos

Todo ocurrió la tarde del lunes 23 de febrero en el estado de Jharkhand, al este de India. La aeronave era una ambulancia aérea operada por Redbird Airways, que había despegado desde la ciudad de Ranchi.

Según contó la Dirección General de Aviación Civil de la India, el avión pidió de urgencia un cambio de ruta porque el clima estaba terrible y toda la zona estaba siendo golpeada por una fuerte tormenta eléctrica.

Pero todo pasó rapidísimo. Poco después de ese aviso, la aeronave dejó de responder por radio y también desapareció del radar, encendiendo todas las alarmas.

Minutos más tarde, se confirmó lo que nadie quería escuchar. El avión se había estrellado en el distrito de Chatra, en una zona llena de vegetación y de muy difícil acceso, justo cuando la tormenta estaba en su momento más fuerte.

La escena fue devastadora y el operativo de rescate se complicó por la geografía del lugar y el mal tiempo.

Con el paso de las horas, las autoridades locales llegaron hasta el área de la tragedia junto con equipos de emergencia. Fue entonces cuando se confirmó oficialmente la muerte de todas las personas que iban a bordo.

El funcionario administrativo local Keerthishree G contó a la prensa, de manera directa: "Hemos sacado los cuerpos y los hemos enviado para la autopsia y una mayor investigación".

Luego del accidente, también se confirmó que la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India mandó a un equipo especial hasta la zona del siniestro para averiguar, paso a paso, qué fue exactamente lo que pasó durante ese vuelo.

Y ojo, según explicaron especialistas en aviación, este tipo de investigaciones no se resuelven de un día para otro. De hecho, pueden demorarse varios meses e incluso más de un año, porque tienen que revisar de todo: el clima, las comunicaciones con la torre, la ruta que seguía la avioneta y más.

¿Quiénes iban a bordo?

Según la información que soltaron las autoridades, en la avioneta iban dos de la tripulación, el paciente que estaban trasladando y varios de sus familiares, y lamentablemente ninguno logró salvarse.

El paciente fue identificado como Sanjay Kumar, quien había quedado con quemaduras bien graves tras un incendio y venía siendo atendido en Ranchi. Pero en las últimas horas su salud se complicó y la familia ya estaba súper preocupada.

Por eso, en medio de la desesperación, decidieron mover cielo y tierra y organizar su traslado urgente en una ambulancia aérea hasta Delhi, con la ilusión de que allá pudiera salvarse. Ese viaje era su última esperanza, pero todo terminó de la peor manera y se convirtió en una tragedia absoluta.

De esta manera, se confirmó que la avioneta que trasladaba a una víctima de incendio y a su familia se estrelló en Jharkhand y que no hay sobrevivientes.