Al menos 20 carreteras del Perú permanecen bloqueadas ante intensas lluvias, advierte vocero de la Sutran

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de Sutran, Sandro Michellini, alertó que seis vías al interior del país permanecen bloqueadas totalmente, mientras que 14 registran un cierre parcial; ello, debido a la presencia de intensas lluvias que han generado huaicos e inundaciones en distintas regiones del Perú.

¿De qué vías se trata?

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Michellini brindó detalles sobre el aplicativo del Centro de Gestión y Monitoreo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el cual sirve brindar información necesaria sobre el bloqueo de carreteras a nivel nacional, solo por fenómenos naturales.

En tal sentido, explicó que actualmente las seis vías que se encuentran bloqueadas en su totalidad debido a desastres naturales, se encuentran en zonas de Máncora (Piura), Cajamarca, Ica. Estas vías permanecen cerradas debido a la presencia de huaicos, caídas de rocas y demás.

"Ahora, a esta hora de la mañana, tenemos seis vías totalmente bloqueadas por fenómenos naturales que se encuentran en la zona de Tumbes (...) En el mapa interactivo de alertas tenemos un semáforo rojo, ámbar y verde. En ámbar tenemos 14 vías interrumpidas", dijo a nuestro medio este martes 24 de febrero.

En tal sentido, el vocero de Sutran explicó que a parte de las mencionadas vías, se ha registrado el cierre parcial de 14 carreteras,; estas tienen un acceso restringido. Se trata de Talara, Paita, La Libertad, Huánuco, Áncash, Junín (altura de Tarma) y demás vías.

Al respecto, Sandro Michellini hizo un llamado a la población invitándolos a revisar el mapa interactivo de la Sutran, si es que tienen en sus planes realizar un viaje o movilizarse por cualquier motivo fuera de la capital. "A través del buscador de Google, pueden digitarlo y automáticamente el aplicativo les va a salir", precisó.

Doble HUAICO destruye tramo de Panamericana Sur

Como se recuerda, el ya afectado kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, ha terminado por colapsar este lunes luego de que dos nuevos huaicos destruyeran la vía asfáltica, convirtiéndola en un río.

Otro deslizamiento de lodo y barro se registró el pasado lunes 23 de febrero a las 6 de la mañana, a raíz de las precipitaciones en las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario.

En conclusión, el vocero de Sutran, Sandro Michellini, brindó detalles sobre cómo conocer las vías que se encuentran bloqueadas en diferentes zonas del país; esto en el marco de la presencia de huaicos, activación de quebradas y demás.