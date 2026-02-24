Hernando de Soto es el premier de José Balcázar: HOY juramenta nuevo Gabinete Ministerial

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 24 de febrero el presidente interino José María Balcázar tomará juramento a su Gabinete Ministerial liderado por Hernando de Soto como premier, en Palacio de Gobierno, según anunció previamente.

Hernando de Soto es el premier

Como se recuerda, el último domingo 22 de febrero el Despacho Presidencial informó a través de un comunicado que el presidente Balcázar había elegido al economista y figura de renombre internacional, Hernando de Soto, como el presidente del Consejo de Ministros.

En entrevista en Exitosa, el mandatario explicó que la designación responde a la necesidad de garantizar el modelo económico, además, resaltó su trayectoria, experiencia y contactos. Agregó que para lograr encontrar a su premier buscó entre "las personalidades más importantes de la economía" con el fin de que respalden y acompañen su gobierno de transición.

En ese sentido, destacó su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud, quienes el último año han salido a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

"Tenía que recurrir para garantizar el modelo económico y para que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente.

¿Quiénes conformarán el nuevo gabinete?

El jefe de Estado evitó revelar qué profesionales conformarán el gabinete que liderará Hernando de Soto, pero adelantó que hasta el lunes 23 de febrero se evaluará la permanencia de los actuales ministros.

Sin embargo, informó que los técnicos escogidos deberán coincidir con la línea que tiene el premier, en cuanto a la orientación económica y demás.

"Lo importante es la línea que le va a imprimir el presidente y el premier de este Consejo de Ministros, esa línea, esas orientaciones económicas no va a tener ningún tipo de inconveniente con los ministros porque el hombre sabe consensuar, tiene mucha experiencia. De manera que no podemos tener, por decir, a alguien que sea disidente de la línea del premier. En ese sentido yo creo que el gabinete va a estar conformado por ese marco del que estoy hablando", señaló.

Lo que se sabe es que hasta la tarde del último lunes 23 de febrero, el presidente sostuvo reuniones con la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el canciller Hugo de Zela; ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Además, la congresista Kelly Portalatino aseguró haber recibido una propuesta para sumarse al gabinete, sin embargo, informó que lo rechazó por su postulación. Es en este contexto que el este martes 24 de febrero deberá juramentar el gabinete de Hernando de Soto en Palacio de Gobierno.