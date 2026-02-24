Precio del dólar hoy, martes 24 de febrero, en Perú: Así cotiza el tipo de cambio

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú? Conoce cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este martes 24 de febrero para anticiparte a los riesgos y evitar pérdidas.

¿Cuál es el precio del dólar este martes?

En este martes 24 de febrero, el presidente José María Balcázar tomará juramento a su Gabinete Ministerial liderado por Hernando de Soto. En medio de la incertidumbre por saber qué personajes lo acompañarán en este gobierno de transición tras la censura de José Jerí, también surge otra interrogante: ¿cuál es el comportamiento del dólar en medio de este cambio de poder en Perú?

Pues bien, como se recuerda, el precio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano se ve influenciado por distintos factores, entre ellos la coyuntura política y económica, las tasas de interés en EE. UU., el precio de los metales, así como la ley de oferta y demanda y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para evitar fluctuaciones bruscas y mantener la estabilidad del sol.

Además, identificar a tiempo el valor actual del dólar en nuestro país te permitirá saber si es el mejor momento para comprar o cambiar esa moneda y cuidar tu poder adquisitivo si deseas realizar alguna operación o transacción financiera. Una entidad que te permite saber cómo cotiza el tipo de cambio día a día es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

MARTES, 24 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.352 S/ 3.362

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación, en comparación con el último lunes, 23 de febrero, donde la compra era de S/3.353 y la venta de S/3.360.

Tipo de cambio dólar paralelo

Antes de realizar alguna operación con esa moneda extranjera, también ten en cuenta cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo, el que ofrecen cambistas o casas de cambio fuera del sistema bancario oficial. Generalmente, funciona por oferta y demanda, pero aspectos como noticias relevantes o el clima político también suelen influir al momento de calcular la tasa.

De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo para este martes 24 de febrero es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 23 de febrero

Por otro lado, el BCRP dio a conocer que el dólar cerró ayer, lunes 23 de febrero, en 3,3600 (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3575, con un máximo de 3,3600 y un mínimo de 3,3530.

Así cerró el tipo de cambio interbancario el lunes 23 de febrero.

Si deseas anticiparte a los riesgos, lo ideal es conocer primero cuánto está el precio del dólar en Perú y cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este martes 24 de febrero.