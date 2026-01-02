ProInversión presentará en 60 días plan de acción para reorganizar Petroperú

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitiera el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que promueve la reorganización de Petroperú a manos de ProInversión, la entidad se pronunció oficialmente este viernes 2 de enero, señalando que su plan será presentado en un plazo máximo de 60 días.

A través de un comunicado, la institución informó que ya puso en marcha un "plan técnico de acción"; asimismo, descartó que el mismo contemple la privatización de la empresa, impacto en el precio de los combustibles, por el contrario, afirman que garantizarán la continuidad del abastecimiento a nivel nacional.

Reorganización por bloques patrimoniales

Tal como dispone el dispositivo hecho público la noche del 31 de diciembre, la Agencia implementará la reorganización por bloques patrimoniales, un mecanismo que -según refieren- "permite separar los grandes activos de la empresa en unidades independientes", teniendo cada una, sus reglas claras de gestión y objetivos específicos, dando la oportunidad a que puedan operar de manera más eficiente, bajo esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

En ese sentido, aseguran que la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor "bajo un modelo" que asegure su eficiencia, inversión y continuidad operativa.

Asimismo, ProInversión precisó que, dada la magnitud, complejidad y valor estratégico de los activos involucrados, el proceso contará con el acompañamiento de banca de inversión y asesores financieros de primer nivel internacional, seleccionados bajo criterios técnicos y de competencia.

"Esta era una decisión impostergable. Petroperú tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse. Nuestro encargo es aplicar una solución empresarial, como lo hacen las grandes empresas del mundo", afirmó Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la entidad en la misiva.

No sé incrementará el costo del combustible

La Agencia también precisó, que la reorganización no pone en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles, descartando cualquier impacto en los precios. En esa línea, indican que Petroperú continuará operando con normalidad en todo el país y, de manera progresiva, mejorará su eficiencia en beneficio de los consumidores.

Respecto a la transferencia de S/ 240 millones a Petroperú, ProInversión aclaró que no se trata de gasto corriente, sino de una inversión destinada exclusivamente a financiar la nueva estructura orgánica y las acciones de reconversión interna aprobadas en el mencionado decreto de urgencia.

"Estos recursos provienen de fondos ya existentes en el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas y cada desembolso estará sujeto a resolución ministerial y convenio formal, garantizando supervisión y control", puntualiza el comunicado.

Es importante señalar que, por la emisión del D.U, la congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú), viene impulsando una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, a quien le atribuye "responsabilidad política por el grave perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura".

Moción de censura.

Finalmente, desde ProInversión aseguran que tiene como objetivo proteger la seguridad energética del país y asegurar que la empresa pueda generar ingresos propios, reducir su dependencia del apoyo estatal y operar con estándares modernos de gestión.