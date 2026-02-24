Figura del PSG será llevado a juicio en Francia tras ser acusado de violación contra una mujer en el 2023

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una de las figuras máximas del PSG atraviesa por un momento más que complicado luego que la justicia de Francia anuncie el inicio de su juicio por violación sexual contra una mujer en el 2023. De acuerdo a su defensa legal, los hechos carecen de pruebas reales que confirmen la versión de la víctima y señalaron que el proceso se armó basándose solo en su declaración.

Figura del PSG será llevado a juicio

El futbolista en mención es el hispano-marroquí Achraf Hakimi quien llegó con la selección de Marruecos hasta la semifinal del Mundial Qatar 2022. El lateral fue acusado por una joven de 24 años de haber abusado de ella durante una cita que tuvieron en la casa del jugador.

De acuerdo a la acusación, Hakimi invitó a la víctima a su casa el 25 de febrero de 2023. Una vez dentro, el formado en el Real Madrid abusó sexualmente de ella hasta que la misma logró escapar de la situación y enviar un mensaje de ayuda.

El propio Achraf Hakimi utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para pronunciarse por la situación. El futbolista lamentó que el pedido de la Fiscalía de Nanterre ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine, se base solamente en la versión de la víctima. A su vez, aseguró que espera con calma este proceso ya que confía en su inocencia.

"Hoy una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando yo la contesto y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", indicó.

Aujourd'hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. C'est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate... — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

En esa misma línea, Fanny Colin, abogada del lateral del PSG aseguró que las pericias psicológicas han encontrado incongruencias en las versiones de la mujer, además de que las pruebas médicas y rastros de ADN rechazados por la Fiscalía.

"Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave", añadió.

No hay intención de extorsionarlo

Del lado de la víctima, su abogada, Rachel-Flore Pardo, declaró al diario El País que el caso no tiene nada que ver con la intención de 'sacarle' dinero al acusado como se ha señalado en diversos medios.

"Nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión. No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas", comentó.

En resumen, el jugador del PSG y de la Selección de Marruecos, Achraf Hakimi será llevado a juicio tras ser acusado de violación sexual contra una joven en febrero del 2023.