José Balcázar, premier Miralles y ministros viajarán a Megantoni para supervisar trabajos tras deflagración

El gobierno de José María Balcázar continúa tomando acciones para mitigar el impacto de la fuga y deflagración del gas de Camisea ocurrido el pasado domingo 1 de marzo. Justamente, la premier anunció este viernes una serie de medidas tomadas para que el consumo interno pueda ser atendida en los próximos días.

Ejecutivo viajará a Megantoni

A través de una conferencia de prensa, la cual contó con la presencia de diversos ministros, Denisse Miralles dio a conocer que el presidente de la República, su persona y otros integrantes del gabinete viajarán inmediatamente a Megantoni para supervisar presencialmente los trabajos de reparación y que el transporte del recurso natural pueda restablecer lo más pronto posible.

"El día de mañana, el señor presidente de la República y los ministros de Estado nos estamos trasladando al distrito de Megantoni en Cusco para supervisar directamente las labores de reparación en el gaseoducto y el restablecimiento del transporte de gas natural", indicó.

Proceso de racionalización en marcha

En esa misma línea, Miralles dejó en claro que este paquete de medidas se han tomado con la firme consigna de que el gas natural pueda llegar a las personas que más lo necesitan durante el tiempo que dure esta crisis energética.

"El gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización de gas natural con el objetivo claro de garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan. La medida va priorizar el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria", añadió.

Es importante precisar que dentro de estas acciones a tomar se encuentra la suspensión de clases presenciales de colegios, institutos y universidades mientras continúe la escasez del preciado recurso.

A su vez, se determinó que el trabajo sea completamente remoto para los trabajadores del sector público, mientras que pidieron al particular adoptar este dictamen en la medida de lo posible.

Desde un inicio, el Ejecutivo ha dejado en claro que el ducto será reparado en 14 días desde que ocurrió el incidente dentro de las instalaciones de la empresa TGP. Además, han señalado que cuentan con las reservas necesarias de GLP para garantizar que el país siga avanzando.

