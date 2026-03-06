Gobierno aumenta el vale FISE para compra de gas de S/ 20 a S/30 ¿Quiénes son beneficiados?

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno ha anunciado medidas adicionales en Lima Metropolitana y Callao para garantizar servicio de gas para más de 2 millones de hogares ante el déficit de gas natural en el Perú. Ante ello, anunció el aumento del vale FISE para comprar balón de gas de S/ 20 a S/ 30 por 30 días. Conoce en la siguiente nota quiénes se ven beneficiados ante esta medida en medio de las crisis energética.

Vale FISE de S/ 20 a S/ 30

Una de las medidas de protección a las familias peruanas en medio de la crisis energética será el incrementar el vale FISE para la compra de balón de gas de 10 kg de S/20 a S/30 en un periodo de 30 días.

A través de esta medida, más de 1.3 millones de hogares, lo que representa a 5 millones de peruanos, se verán beneficiados. Según precisó el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, este anuncio permitirá focalizar esta ayuda hacia "las familias de bajos ingresos".

El vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) es un cupón de descuento que cuenta con vigencia establecida para comprar balón de gas doméstico (GLP) de hasta 10 kg, principalmente para viviendas en situación vulnerable.

Así, los beneficiarios de este vale son aquellos usuarios que no cuentan con el servicio de electricidad pero sí cuentan con cocina GLP. Sin embargo, si se tuviera el acceso al servicio eléctrico hay otros requisitos para acceder como que el ingreso familiar no supere los S/ 19.900, entre otras condiciones. Tras ser corroborados y aceptados los requisitos, el usuario es incluido en el padrón de beneficiarios de este programa.

Ahora, con el reciente aumento del vale de S/10 adicionales para aquellos beneficiados se busca mitigar un posible impacto por la subida del GLP.

Compensación para taxistas

Entre otras de las acciones para atender la contingencia energética, el ministro informó una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural (GNV).

En ese sentido, precisó que el Estado cubrirá temporalmente el pago mínimo mensual de la deuda por conversión que equivale a S/120 con el fin de aliviar la carga ante el posible aumento de los combustibles. Esta medida beneficiaría a 165 mil unidades en el país.

La crisis energética por gas natural en el Perú ha generado medidas para contrarrestarla, entre ellas, el aumento del vale FISE de S/ 20 a S/ 30 por un plazo 30 días.