Indignante: Director de PRESTIGIOSA empresa es procesado por acosar a una menor

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La denuncia que desató la polémica

Un grave caso de presunto acoso contra una menor ha causado fuerte indignación en redes sociales y entre vecinos de un complejo residencial. Eduardo Silva Prado, de 48 años, fue denunciado por importunación sexual contra una adolescente de 14 años, lo que motivó la apertura de una investigación policial.

El hecho habría ocurrido dentro del mismo conjunto residencial donde vive la menor. El acusado residía en el mismo edificio que la adolescente, lo que hizo que el caso generara aún más preocupación entre los vecinos del lugar.

La denuncia fue presentada por la familia de la menor, lo que activó la intervención de la policía especializada en delitos contra mujeres y menores. Tras reunir los primeros testimonios, las autoridades decidieron avanzar con la imputación del sospechoso mientras continúa la investigación.

El caso se volvió rápidamente viral en redes sociales. Usuarios comenzaron a compartir el nombre del acusado y a exigir explicaciones sobre su vínculo laboral con la empresa donde trabajaba.

EDUARDO SILVA PRADO é o "cidadão d bem" criminoso q aparece nas imagens d um mercado em Sorocaba assediando uma garota d 14 anos.

Segundo o perfil do canalha ele trabalha como gerente na empresa CBA.🧐 pic.twitter.com/SoIhXrr8lu — Gustav Ramski🚩🚩 (@Gustavramski_) March 5, 2026

Investigación y reacción pública

Mientras la investigación continúa, la presión pública ha crecido en internet, donde muchas personas han pedido que se esclarezca lo ocurrido y que se tomen medidas si se confirman los hechos.

La acusación recae sobre un profesional que trabajaba como gerente de proyectos en la Companhia Brasileira de Alumínio, una empresa industrial conocida en el sector del aluminio.

Según la información publicada por el medio citado, la investigación está siendo llevada por una unidad policial especializada en protección a mujeres y menores, encargada de analizar el testimonio de la adolescente y otros elementos del caso.

Por ahora, las autoridades no han divulgado todos los detalles de lo ocurrido debido a la edad de la víctima. Este tipo de procesos suele mantenerse bajo reserva para proteger a los menores involucrados.

El caso también ha generado preocupación entre padres y vecinos del edificio donde habrían ocurrido los hechos. Muchos señalan que la cercanía entre el acusado y la menor habría facilitado la situación denunciada, lo que ha despertado temor y cuestionamientos sobre la seguridad en espacios residenciales.

En las últimas horas, el caso siguió generando comentarios en redes sociales, donde usuarios exigen que la investigación avance con rapidez y transparencia.

Comunicado de la Compañía Brasileña de Aluminio.

Dónde ocurrió el caso

Los hechos ocurrieron en un condominio residencial ubicado en la ciudad de Sorocaba, en el estado de São Paulo, en Brasil.

La investigación está a cargo de la Delegacia de Defesa da Mulher, una unidad policial especializada en casos de violencia y delitos sexuales.

Por ahora, Eduardo Silva Prado permanece imputado mientras la justicia analiza las pruebas y testimonios. Las autoridades deberán determinar en las próximas etapas del proceso si el caso avanza hacia un juicio.