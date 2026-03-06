¡Histórico! Japón aprueba el primer tratamiento mundial con células madre para combatir el párkinson

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Japón se convirtió en el primer país en aprobar un tratamiento basado en células madre para combatir la enfermedad de párkinson, un avance que podría transformar el tratamiento de esta patología neurológica.

La empresa Sumitomo Pharma dijo que recibió luz verde para la fabricación y venta de "Amchepry", su terapia para la enfermedad de párkinson que consiste en trasplantar células madre al cerebro del paciente.

El medicamento utiliza células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS, una tecnología creada por el científico japonés Shinya Yamanaka, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2012 por este descubrimiento.

Estas células se obtienen a partir de tejido adulto y tienen la capacidad de transformarse en distintos tipos celulares del organismo.

"Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo", aseguró el ministro de Salud, Kenichiro Ueno, en una conferencia de prensa.

En el caso del tratamiento contra el párkinson, las células iPS se cultivan para convertirse en neuronas dopaminérgicas, responsables de producir dopamina en el cerebro.

Luego son implantadas en el paciente para compensar la pérdida progresiva de estas neuronas, que es la principal causa de los síntomas motores característicos de la enfermedad.

Autorización inicial y pruebas en desarrollo

Las autoridades japonesas otorgaron una aprobación condicional al tratamiento, lo que permitirá su comercialización durante un periodo limitado mientras se continúa evaluando su seguridad y eficacia a largo plazo.

Este modelo regulatorio busca acelerar el acceso a terapias innovadoras sin dejar de exigir evidencia científica adicional.

Los tratamientos podrían salir al mercado y ponerse a disposición de los pacientes a mitad de este año, marcando un hito para la medicina regenerativa. Además, la aprobación forma parte de la estrategia de Japón para posicionarse como líder mundial en terapias basadas en células madre.

Según la Fundación Parkinson, la enfermedad de párkinson afecta a cerca de 10 millones de personas en el mundo y se caracteriza por síntomas como temblores, rigidez muscular y dificultades en el movimiento, provocados por la degeneración de neuronas productoras de dopamina en el cerebro.

Esperanza para el futuro

Especialistas consideran que esta terapia podría abrir una nueva etapa en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Si los estudios a largo plazo confirman su eficacia, el uso de células madre podría convertirse en una alternativa terapéutica capaz de restaurar funciones neurológicas y mejorar significativamente la calidad de vida de millones de pacientes en todo el mundo.