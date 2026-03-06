Gobierno revela que el 91% del sistema de gas ha colapsado: "Es un problema de gran magnitud"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el sexto día del desabastecimiento del gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Parodi, anunció que la emergencia conlleva "un problema de gran magnitud", pues solamente se está recibiendo un 9% del total, con el 91% del sistema totalmente colapsado.

Solo el 9% del gas está siendo transportado, afirma Alfaro

Este martes, 6 de marzo, el Gobierno anunció medidas adicionales frente a la actual crisis del gas natural, como la modalidad de teletrabajo en el sector público y clases remotas en todos los niveles educativos por una semana.

Respecto al restablecimiento del servicio, que colapsó el pasado 1 de marzo debido a la fuga y posterior deflagración del ducto de la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP) en el Cusco, el titular del Minem señaló que el Ejecutivo aun no conoce la causa de la falla.

"Osinergmin es el encargado de la inspección y de informar sobre qué ha pasado. Estamos esperando el informe para anunciar. Decir cualquier cosa es especular, es perder el tiempo", sostuvo.

Sin embargo, Alfaro advirtió a la población que el siniestro en los ductos de la empresa de hidrocarburos se trata de un problema crítico y de consideración.

"El gas natural ha colapsado en un 91%, solamente estamos recibiendo el 9%. Es un problema de gran magnitud, por eso, toda la industria está ahorita con combustibles alternos", informó.

Gobierno se mantiene optimista y descarta falta de GLP y Diésel

En tanto el Ejecutivo anunció que viajará al lugar de los hechos, en Megantoni, región Cusco, el ministro indicó que tendrán certeza de lo que pasó en los ductos "cuando traigan partes de los tubos siniestrados, las válvulas y las partes más comprometidas se hagan análisis".

Si bien el plazo de ejecución de los trabajos de reparación es de 14 días, según señaló TGP, Alfaro reconoció que, con el informe que se les proporcionó hoy, confían en que se pueda "adelantar unos días".

"Ya han avanzado un poco más, han adelantado el cronograma esperado, considerando el mal tiempo. Entonces, el tema está optimista", subrayó.

En ese sentido, hizo un llamado a la calma a la población y a evitar la especulación respecto a una escasez total e intentos posteriores de acaparamiento.

Asimismo, el ministro de Energía y Minas descartó que exista un desabastecimiento de GLP, "Vamos a exhibir un reporte de todas las cifras del almacenaje GLP y de Diésel 2 que se tiene y el consumo. En eso, estamos tranquilos", precisó.