Balacera en Agua Dulce: militar dispara a joven en Chorrillos y lo deja en UCI

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una noche de reunión entre amigos terminó en un hecho violento que hoy mantiene a un joven luchando por su vida. Kemy Vargas Ruiz, de 25 años, permanece internado en UCI luego de recibir un disparo durante un altercado ocurrido en la playa Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos.

El principal señalado es Eddy García Córdova, suboficial del Ejército del Perú de 40 años, quien actualmente se encuentra detenido mientras avanzan las investigaciones del caso.

De acuerdo con la información recogida por la Policía y la Fiscalía, todo ocurrió la noche del lunes 2, cuando Kemy Vargas se encontraba junto a un grupo de amigos compartiendo en la orilla del mar.

Según los testimonios que los jóvenes brindaron a las autoridades, el militar se acercó al grupo y comenzó a insultarlos sin una razón clara.

"Se acercó a insultarnos", contaron sus amigos en sus declaraciones ante la Fiscalía

La situación terminó en un forcejeo entre el militar y algunos de los jóvenes que estaban en el lugar.

Fue en medio de ese enfrentamiento cuando, según los testigos, el suboficial sacó un arma de fuego y disparó. El proyectil impactó directamente en el abdomen de Kemy Vargas, quien cayó gravemente herido frente a decenas de personas que se encontraban en la playa en ese momento.

Testigos redujeron al militar

El disparo generó pánico entre los presentes. Sin embargo, varios de los testigos reaccionaron de inmediato. Fueron las mismas personas que estaban en la playa quienes lograron reducir al suboficial mientras esperaban la llegada de los agentes policiales. Minutos después, efectivos de la Policía llegaron al lugar y trasladaron a Eddy García a la sede del Depincri Barranco-Chorrillos para continuar con las diligencias.

Durante las primeras verificaciones, las autoridades confirmaron que el militar tenía licencia para portar el arma de fuego utilizada durante el incidente.

No obstante, el suboficial también fue sometido a un dosaje etílico, cuyo resultado fue positivo, lo que indicaría que había consumido alcohol antes del ataque.

Un padre que llegó a Lima para trabajar

Mientras las investigaciones avanzan, la familia de la víctima vive momentos de angustia.

Kemy Vargas Ruiz es natural de Iquitos y llegó a Lima hace poco más de dos años con el objetivo de mejorar la situación económica de su familia.

Según contaron sus allegados, el joven trabajaba como agente de seguridad en una peña y recientemente había sido ascendido al puesto de administrador.

Además, es padre de un niño de cuatro años. Tras enterarse de lo ocurrido, su madre viajó desde Iquitos hasta Lima para acompañarlo durante su recuperación.

Por ahora, Eddy García Córdova es investigado por presunto homicidio simple en grado de tentativa y por el presunto uso de arma de fuego en estado de ebriedad.

El suboficial permanece detenido en el Depincri. Sin embargo, el caso sigue en proceso y su situación legal podría definirse en las próximas horas.