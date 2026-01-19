Vacancia contra José Jerí: Moción ya cuenta con más de la mitad de firmas necesarias para ser presentada

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la revelación de dos reuniones extraoficiales sostenidas entre el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, en el Congreso de la República se ha empezado a preparar un recurso con el cual se buscará destituirlo del cargo debido a los cuestionamientos generados por la naturaleza de dichas reuniones.

En este caso, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, viene impulsando una moción de vacancia contra el mandatario, la cual ya cuenta con 15 de las 26 firmas necesarias para presentarla ante el Pleno y que pase a votación para debate. Así lo confirmó Montalvo en declaraciones a la prensa.

Moción de vacancia impulsada por Segundo Montalvo.

El "chifagate" y una nueva reunión

Las reuniones del jefe de Estado han sido cuestionadas debido al carácter extraoficial de las mismas, trayendo al recuerdo lo que en su momento ocurrió con Pedro Castillo en la casa de Sarratea. El presidente José Jerí se reunió en dos ocasiones con el empresario chino, con un primer registro en un restaurante chifa del distrito limeño de San Borja.

Es por este caso, sumado a una acusación por presuntamente buscar la privatización de Petroperú, que el congresista perulibrista busca ahora destituir a Jerí del cargo mediante una moción de vacancia.

Al problema se le suma una segunda reunión revelada recientemente, la cual tuvo lugar hace poco más de diez días, específicamente el 6 de enero del 2026, donde cámaras de un local comercial del mismo Zhihua Yang, Market Capon, ubicado en el Cercado de Lima, captaron la presencia del presidente dentro del mismo.

En las imágenes reveladas por el dominical Cuarto Poder, puede apreciarse al presidente llegando y subiendo al segundo piso del local cerca de las 6:00 pm., esta vez sin ocultar demasiado su identidad, acompañado por una joven mujer de su comitiva y un agente de seguridad del Estado. Allí, empezó lo que perece ser una acalorada conversación telefónica.

El local se hallaba sin clientes, ya que casualmente había sido clausurado ese mismo día por un cambio de giro, según consignaba el afiche puesto por la Municipalidad de Lima, impidiendo realizar cualquier tipo de actividad comercial legal.

Un recurso paralelo

Ante las imágenes mostradas al público, desde Palacio, una respuesta peculiar buscó excusar la conducta sospechosa del presidente José Jerí: "había ido a comprar caramelos chinos", según afirmó un reportero de Punto Final, a quienes había llegado la respuesta oficial.

La suma de estos hechos y la reacción generada por la respuesta oficial dio paso a que la congresista Sigrid Bazán impulse ahora una moción de censura contra Jerí, siendo este un proceso más ágil que solo requeriría de 66 firmas, siendo que aún forma parte también de la Mesa Directiva del Congreso.

Con estos recursos, se prepara un escenario complicado para Jerí con poco más de 100 días de haber asumido su puesto en Palacio de Gobierno. Quedará esperar cuál de los caminos será apoyado por los congresistas, y si acaso existirá un consenso que permita al mandatario terminar su etapa sin mayores obstáculos.