Fernando Rospigliosi rechaza debatir moción contra José Jerí: "No tiene sentido"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, marcó postura sobre los pedidos de moción de censura formulados en contra de José Jerí Oré, tras revelarse sus dos reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En entrevista para Canal N, el titula del Legislativo consideró que "no tiene sentido" ponerse a debate los textos acusatorios, debido a que estamos próximos a celebrar las elecciones generales. Un cambio a estas alturas, considera, sería generar una "turbulencia".

Rechaza convocar a Pleno extraordinario

Consultado sobre el pedido presentado por la Bancada de Renovación Popular, a fin de que el mandatario brinde sus descargos en el marco de los graves cuestionamientos por sus encuentros fuera de agenda, Rospigliosi expresó estar en desacuerdo debido a que sería el primer paso para que se inicie el proceso de destitución en contra del actual jefe de Estado encargado del Perú.

"Está muy cerca también, el término del mandato del Sr. Jerí, que es el 28 de julio; o sea, el 29 el puede ser - eventualmente si es que hay un elemento que lo amerite - procesado. Ahora mismo va a concurrir a la Comisión de Fiscalización, públicamente, ahí veremos qué explicación les da, también a la Fiscalía seguramente, porque le ha mandado una comunicación al fiscal de la nación", indicó.

En #NPortada, Fernando Rospigliosi rechazó debatir la vacancia de Jerí en una sesión extraordinaria del Pleno. Aseguró que hay sectores que buscan llevar a Ruth Luque a la Presidencia de la República y a Sigrid Bazán a presidir el Congreso ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HFGMimy2by — Canal N (@canalN_) January 20, 2026

El titular del Parlamento se refirió sobre la moción de vacancia presentada por Perú Libre y las mociones de censura de Sigrid Bazán y Edward Málaga - Trillo; así como la promovida en su contra. En ese sentido, aseguró que hay bloques que buscan llevar a Ruth Luque a la Presidencia de la República y a Sigrid Bazán a ocupar su cargo al mando del Congreso.

Presidente se pone a derecho por el "Chifagate"

Ante la ola de críticas en su contra por las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, y tal como lo sostuvo Fernando Rospigliosi, el presidente José Jerí envió dos oficios a la Comisión de Fiscalización y a la Fiscalía de la Nación para que brinde sus explicaciones del caso, en medio las iniciativas impulsadas que giran sobre sí para que deje el cargo.

"Esta disposición se formula en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuada esclarecimiento de los hechos", menciona sus documentos con fecha 19 de enero.

Sobre las figuras que se están adoptando para removerlo de Palacio de Gobierno, en caso de ir por la censura se requieren 66 votos, en el caso de la vacancia 87 votos, también aprobados por la representación nacional en el Pleno.

Desde el Congreso continúan divididos por lo realizado por José Jerí, situación que para muchos expertos califica como delito contra la administración pública.