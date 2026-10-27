Barcola firma tres goles en el 6-3 del Liverpool

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El Liverpool llegó al descanso con tres goles de ventaja en Linz. A los 37 minutos, Bradley Barcola ya llevaba dos. El miércoles 14 de octubre, su equipo terminó ganando 6-3 al LASK en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Nueve goles en total, repartidos de una manera bastante menos previsible de lo que sugiere ese primer tiempo.

El resultado también interesa a los mercados de goles, aunque comparar el marcador con cuotas de https://sv.1xbet.com/es/line/football requeriría datos históricos: el 6-3 no revela qué precios se ofrecían antes del partido.

Dos golpes en apenas dos minutos

Ronald Araújo abrió el marcador a los 22 minutos con un cabezazo tras un centro de Kostas Tsimikas. A los 24, Barcola aprovechó una asistencia de Lewis Koumas para conseguir su primer gol. El segundo llegó en el minuto 37, esta vez tras un pase de Florian Wirtz.

El Liverpool había rematado 19 veces antes del descanso. Según los registros de Opta, ningún visitante había alcanzado esa cifra en un primer tiempo de Champions desde el inicio de su serie estadística. Tsimikas creó seis ocasiones y dio dos asistencias. Al descanso, el 0-3 era amplio, pero todavía faltaban seis goles.

Barcola llegó a Linz sin haber marcado para el club. Se fue con un triplete y fue elegido mejor jugador del encuentro por la UEFA.

El segundo tiempo tuvo otros seis goles

Jeremie Frimpong puso el 0-4 a los 51 minutos. Poco después, Robert Ljubičić descontó para el LASK. Barcola firmó el quinto del Liverpool a los 66, tras un centro de Frimpong, y Koumas amplió la cuenta a los 72.

La última parte del encuentro perteneció al equipo local. Florian Flecker marcó dos veces, a los 74 y 77 minutos. El marcador pasó de 1-6 a 3-6 en apenas cinco minutos. No cambió el ganador, pero el equipo local acabó marcando tres veces después del descanso.

Minuto Goleador Marcador 22 Ronald Araújo 0-1 24 y 37 Bradley Barcola 0-3 51 Jeremie Frimpong 0-4 63 Robert Ljubičić 1-4 66 y 72 Barcola y Koumas 1-6 74 y 77 Florian Flecker 3-6

Los nueve goles vistos desde otras cifras

Opta contabilizó 26 remates del Liverpool y estimó 3,34 goles esperados para el visitante, frente a 2,02 del LASK. El 6-3 real superó ambas estimaciones. Los goles esperados describen la calidad estadística de las ocasiones, no la cantidad que un equipo estaba obligado a convertir.

El 0-3 del descanso ya superaba una línea de 2,5 goles, habitual en los mercados de totales. Pero el LASK seguía sin marcar. Ljubičić cambió eso en el minuto 63, cuando anotó el 1-4. Después llegaron cuatro goles más en apenas once minutos. Barcola completó su triplete, Koumas hizo el sexto del Liverpool y Flecker respondió con un doblete. De los nueve tantos del encuentro, cinco llegaron entre los minutos 63 y 77. La segunda mitad terminó siendo mucho más productiva de lo que sugería el marcador al descanso.

Lo que deja la segunda fecha

El Liverpool sumó su segunda victoria en dos partidos de Champions después del 2-1 contra el Atlético de Madrid en septiembre. Ahora acumula ocho goles a favor y cuatro en contra. Barcola anotó tres de los seis de su equipo en Linz; Flecker consiguió dos para el LASK entre los minutos 74 y 77.

El próximo rival europeo del Liverpool es Villarreal, el 20 de octubre, según el calendario oficial. La noche de Linz ya dejó una marca concreta: seis goles del visitante, tres del local y un triplete que el delantero no había firmado antes con su nuevo equipo.