Perú vs. Italia EN VIVO por los dieciseisavos del Mundial y Festival Sub 15: fecha, horario y dónde ver el partido

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de sellar su clasificación a los dieciseisavos de la Copa Mundial y Festival Sub 15 y finalizar como líder del Grupo O, la selección peruana de la categoría se medirá en esta fase del certamen a su similar de Italia. En la siguiente nota conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Perú vs. Italia: ¿cuándo y a qué hora será el partido?

El cuadro nacional, bajo la dirección técnica de Diego Ortiz, culminó la fase de grupos como líder del Grupo O de la justa mundialista que se viene desarrollando en Azerbaiyán y ahora busca conseguir su boleto a octavos de final ante la poderosa escuadra 'Azzurri' este miércoles 28 de octubre desde las 5:30 a.m. en el Complejo de Competición de Hovsan.

Recordemos que Perú en su debut logró un empate 2-2 ante Bielorrusia, con goles de Salvador Hidalgo y Piero Oliva. En la siguiente fase goleó 12-0 a Papúa Nueva Guinea con tantos de con tantos de Austin Vilela (4), Edinson Vela (2), Stephano Chávez, Jeanfranco Trujillo (2), Max Cherres (2) y Salvador Hidalgo.

En la tercera jornada se midió ante Botsuana a quien derrotó 2-0 con anotaciones de Stephano Chávez y Edinson Vela. En la cuarta fecha, el conjunto patrio sorprendió y derrotó 2-1 a Malí con doblete de Dayro Maldonado. Por último, cerró la fase de grupos con un triunfo por la mínima diferencia, 1-0, a Mongolia.

Por su parte, el elenco italiano finalizó la fase de grupos como líder absoluto del Grupo L teniendo un puntaje perfecto habiendo ganado todos sus enfrentamientos y sin conocer derrota alguna. En esta etapa anotó 29 goles a favor y solo tuvo 4 anotaciones en contra.

En su debut Italia goleó 5-1 a Turkmenistán, en la segunda jornada no tuvo problemas en derrotar a Catar 3-0. En la siguiente fecha, sumó otra arrolladora actuación al aplastar 9-0 a Islas Cook, en la cuarta fecha derrotó 5-1 frente a Benín y su último partido triunfó 7-2 ante Hong Kong.

🇵🇪⚽ ¡PERÚ VS. ITALIA EN LOS 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-15! La Selección Peruana 🇵🇪 enfrentará a Italia 🇮🇹 este miércoles 28 de octubre, a las 5:30 a. m., en busca de la clasificación a los octavos de final. 🏆 ¡Vamos, Perú! 💪🇵🇪 #MundialSub15 #LaBicolor #FútbolPeruano https://t.co/ZQG90sJbjL — Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) October 26, 2026

Perú vs. Italia: ¿dónde ver el partido?

El encuentro entre la selección peruana e Italia se podrá disfrutar a través de la señal de la plataforma de streaming DAZN y también habrá la opción de los canales oficiales de transmisión de la FIFA.

Con el objetivo de seguir teniendo una buena actuación en el Mundial y Festival Sub 15, la selección peruana se enfrentará este miércoles 28 de octubre, desde las 5:30 a.m., a su similar de Italia por los dieciseisavos de la justa mundialista y de ganar sellará su clasificación a octavos de final.