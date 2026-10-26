Harry Kane se impone a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y se lleva el Balón de Oro 2026

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero inglés Harry Kane se convirtió en el galardonado con el Balón de Oro 2026, tras imponerse en las votaciones a otras figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Tras una buena temporada con el Bayern Múnich y el tercer lugar en el Mundial, 'Hurrikane' se adjudica el premio que otorga la revista France Football.

Respaldado por su cuota goleadora

Con 73 goles convertidos entre las competiciones que disputó con los bávaros y el combinado inglés, el ariete de 33 años, se impuso en las votaciones al '10' de la selección de Francia y a la figura emergente del Barcelona y el combinado de España, que quedaron segundo y tercero respectivamente.

El flamante ganador del Balón de Oro ofreció unas palabras tras recibir su premio y agradeció a los jugadores con los que compartió durante la campaña. Su discurso lo inició reconociendo que sin el Tottenham, no habría forjado la carrera que tiene y también hizo mención a su esposa Katie.

"Se lo tengo que agradecer a mi primer equipo, el Tottenham... No sería posible sin mis compañeros de equipo. Me han hecho un mejor jugador. Gracias a todo el Bayern Múnich. Es un privilegio jugar en este equipo... A mi esposa, mi mejor amiga, tú lo has ganado más que yo", manifestó el goleador inglés.

El top 10 quedó encabezado por Kane, seguido por Kylian Mbappé del Real Madrid y Lamine Yamal de Barcelona. Fuera del podio las posiciones la conformaron Rodri, Lionel Messi, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, ganador del año pasado, Erling Haaland, Michael Oliseh y Fabián Ruiz.

Primer inglés desde Michael Owen

La última vez que un futbolista de su misma nacionalidad había recibido este galardón fue en 2001, cuando Michael Owen, entonces jugador del Liverpool, se lo llevó tras superar a Raúl González, delantero del Real Madrid y a Oliver Kahn, arquero del Bayern Múnich con el que acababa de ganar la Champions League.

'Hurrikane' se adjudica este premio tras ganar la Bundesliga con el Bayern y la Copa de Alemania, así como quedarse con la medalla de bronce en el Mundial de este año. Con el cuadro bávaro registró 61 goles oficiales y con su selección marcó 12 dianas en el año calendario, seis de ellas en la Copa del Mundo.

El resultado del Balón de Oro 2026 dejó a Harry Kane como el ganador tras imponerse en la votación a otros favoritos como Kylian Mbappé o Lamine Yamal que acabaron segundo y tercero respectivamente.