Minedu publicará a fin de mes nuevos lineamientos de disciplina escolar, anuncia ministro Chang

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el documento oficial con los nuevos lineamientos de disciplina escolar en los colegios del Perú será aprobado y publicado antes de finalizar octubre. Según indicó, la propuesta se encuentra en revisión tras recibir cientos de sugerencias durante los últimos días.

Minedu publicará a fin de mes nuevos lineamientos de disciplina escolar

Como parte de sus declaraciones, el titular del sector desde Santa Anita, acompañó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva institución educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano.

Durante su intervención, Chang precisó que, en aproximadamente 15 días, el Ministerio de Educación (Minedu) recibió alrededor de 634 sugerencias relacionadas con el reglamento. Estas propuestas están siendo evaluadas para determinar cuáles pueden incorporarse al documento final.

"Hemos recibido en estos 15 días aproximadamente 634 sugerencias, se están analizando, viendo que realmente aportan a este reglamento. Estamos seguros de que antes de fin de mes el reglamento va a ser aprobado y va a ser, como ha dicho la presidenta, lo suficientemente eficiente para sancionar a aquellos que cometan faltas", sostuvo el ministro.

Presidenta precisó que se incluyen medidas preventivas

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori señaló que la propuesta incluye medidas preventivas y sancionadoras adicionales para fortalecer la disciplina dentro de las instituciones educativas.

"Se ha republicado un reglamento de disciplina, sé que es drástico, pero va a ser necesario en nuestro país, se están tomando medidas preventivas y sancionadoras adicionales", manifestó la mandataria.

En esa línea, el ministro Chang afirmó que algunos colegios ya comenzaron a aplicar medidas relacionadas con la presentación personal y las sanciones, incluso antes de la publicación oficial del documento.

Asimismo, señaló que el anuncio del próximo reglamento ha motivado a algunas instituciones educativas a adoptar medidas para reforzar las normas de convivencia escolar.

Minedu alista publicación del documento oficial

Además, el titular de Educación reiteró que el documento se encuentra en su etapa final de revisión y que será publicado en los próximos días para formalizar su aplicación.

La iniciativa busca establecer pautas para abordar las faltas cometidas en los colegios, mediante disposiciones preventivas y sancionadoras. No obstante, los alcances específicos de las medidas deberán conocerse con la publicación oficial del reglamento.

Finalmente, el Minedu prevé concluir la revisión de las sugerencias recibidas y oficializar los nuevos lineamientos de disciplina escolar antes de finalizar octubre, es decir, en los próximos días.