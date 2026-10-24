Perú: qué modelo de lanzamiento elegir para un casino online 2026

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Perú se convirtió en uno de los mercados de juego online más ordenados de la región. Desde que el Mincetur abrió las autorizaciones en marzo de 2024, el país cuenta con licencias, plataformas homologadas y un impuesto específico. Para un operador que quiere entrar, la pregunta ya no es si se puede, sino cómo: con qué modelo tecnológico lanzar.

Lo que exige el mercado peruano

Antes de comparar modelos, conviene tener claras las reglas que marca la Ley N.º 31557 y su reglamento:

Autorización del Mincetur para explotar juegos y apuestas a distancia.

para explotar juegos y apuestas a distancia. Plataforma homologada , certificada por un laboratorio acreditado. A fines de 2025 el ministerio reportaba 8 laboratorios internacionales acreditados y 54 plataformas tecnológicas autorizadas.

, certificada por un laboratorio acreditado. A fines de 2025 el ministerio reportaba 8 laboratorios internacionales acreditados y 54 plataformas tecnológicas autorizadas. Proveedores registrados ante el ministerio.

ante el ministerio. Impuesto del 12% sobre el ingreso neto , que pagan tanto las empresas peruanas como las extranjeras.

, que pagan tanto las empresas peruanas como las extranjeras. Medios de pago permitidos: efectivo, tarjetas y otros métodos, pero no criptomonedas.

Además, las apuestas deportivas son el motor del mercado: según cifras de la Sunat difundidas por el Mincetur, aportaron S/ 117,4 millones en impuestos entre enero y noviembre de 2025, más que los juegos de casino online.

Los cuatro modelos posibles

Tabla con los 4 modelos

White label. Es la vía más rápida: el operador alquila una plataforma ya probada y la lanza con su marca. Sirve para validar el mercado con poco capital, pero el proveedor se queda con una parte mayor de los ingresos y el margen de personalización es menor.

Llave en mano. El proveedor desarrolla una plataforma para el operador, con diseño propio, integraciones de pago y proveedores de juegos. Cuesta más al inicio, pero da más control y mejores márgenes a medida que el negocio crece.

Integración por API. Es la opción para quien ya tiene plataforma, por ejemplo un operador físico con sistema propio o una casa de apuestas que quiere sumar casino. Una sola API permite incorporar cientos de proveedores sin integrarlos uno por uno.

Desarrollo propio. Solo tiene sentido para grupos con volumen y equipo técnico. En un mercado que exige homologación, cada cambio relevante de la plataforma puede requerir una nueva certificación.

Qué modelo encaja según el perfil

Operador nuevo que quiere probar el mercado: white label, con un proveedor capaz de acompañar la homologación.

Operador con licencia y plan de crecimiento: llave en mano, para no depender de una comisión alta cuando el volumen sube.

Casa de apuestas física con sistema propio: integración por API, para sumar contenido de casino y apuestas sin rehacer la plataforma.

Grupo grande con equipo técnico: desarrollo propio, solo si el horizonte de inversión es largo.

En todos los casos, hay tres preguntas que el proveedor debe responder antes de firmar: si su plataforma está homologada o puede homologarse en Perú, si integra medios de pago locales sin cripto para los jugadores y si su módulo de apuestas deportivas cubre en profundidad el fútbol local.

¿Cuánto cuesta cada camino?

Los proveedores rara vez publican tarifas, pero la diferencia entre modelos no está solo en la inversión inicial. La comisión sobre los ingresos, los costos mensuales y el marketing pesan mucho más a lo largo del primer año. Un desglose detallado de esas partidas está disponible en https://bsw.software/es/knowledge-base/how-much-does-it-cost-to-open-an-online-casino-in-2026/, una guía que compara los costos de lanzar un casino online en 2026.

En Perú, la regulación premia a quien lanza con una plataforma preparada para cumplir. Para la mayoría de los operadores nuevos, el camino razonable es empezar con un white label o una solución llave en mano y elegir al proveedor pensando en la homologación, los pagos locales y la calidad del sportsbook.