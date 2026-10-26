En este halloween REVIVE tu negocio con un préstamo de S/50 mil soles

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

¿Sientes que tu negocio necesita volver a la vida, pero te falta capital para impulsarlo? Para muchos emprendedores y pequeños empresarios, la falta de financiamiento puede convertirse en un obstáculo para reponer mercadería, ampliar sus operaciones o aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Cuando los bancos o cajas les cierran las puertas, sacar adelante sus proyectos puede parecer una misión imposible.

Sin embargo, en octubre, la temporada de Halloween nos recuerda que hasta lo que parece perdido puede volver a la vida. En ese espíritu, Prestamype ofrece una alternativa de financiamiento para quienes buscan darle un nuevo impulso a sus negocios, con préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones, incluso si están reportados en Infocorp, sujetos a evaluación crediticia y con garantía hipotecaria.

Beneficios de Prestamype

Con más de 9 años de experiencia en el mercado, Prestamype ofrece una alternativa confiable y segura, con procesos simples y condiciones adaptadas a cada perfil, para que puedas cumplir con tus pagos de acuerdo con lo pactado.

Al calificar a un préstamo para tu negocio, tendrás estos beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%.

mensual desde 1.05%. Plazos de 1 hasta 10 años , renovables en el futuro previa evaluación.

, renovables en el futuro previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.

: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¡Que nada frene el crecimiento de tu negocio! Haz realidad tus planes y accede a un préstamo para impulsar tu emprendimiento, incluso si estás en Infocorp. Empieza AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar, debes cumplir con estos requisitos:

Tener un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¡Que un mal reporte no detenga el crecimiento de tu negocio! Solicita un préstamo para invertir en tu emprendimiento de forma sencilla y segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.

Precalifica al préstamo en solo unos minutos

Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/5.000 millones en financiamiento, apoyando a miles de micro y pequeños empresarios. Si los bancos o cajas te han rechazado, puedes solicitar un préstamo desde S/15 mil para impulsar tu negocio, incluso si estás reportado en Infocorp, sujeto a evaluación crediticia.

Precalifica hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ.