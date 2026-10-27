Estos son los FERIADOS y días NO laborables en noviembre del 2026: ¿qué días podrás descansar?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te tocará descansar? Conoce cuáles son los feriados a nivel nacional y los días no laborables programados para el mes de noviembre del 2026, de acuerdo a la normativa vigente en Perú.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los feriados nacionales son fechas establecidas por ley y tienen carácter obligatorio para los trabajadores del sector público y privado. Durante estos días corresponde un descanso remunerado y, en principio, el trabajador no está obligado a recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, los días no laborables son establecidos de manera excepcional por el Poder Ejecutivo y, por lo general, se aplican al sector público. Los trabajadores reciben su remuneración habitual, pero deben recuperar posteriormente las horas dejadas de laborar. Ten en cuenta que, respecto al ámbito privado, su aplicación depende del acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Teniendo en cuenta esas aclaraciones, podemos conocer cuáles son los feriados a nivel nacional y los días no laborables que hay en el mes de noviembre del presente año para poder ir planeando algunas actividades para alejarse de la rutina laboral.

¿Cuáles son los feriados y días no laborables en noviembre?

El calendario de noviembre de 2026 tendrá varias fechas que los trabajadores en Perú deberán tomar en cuenta para organizar sus actividades, viajes o compromisos familiares. De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se precisa que el día libre a nivel nacional será el 1 de noviembre por 'Día de Todos los Santos'.

Por otro lado, en la página oficial de gob.pe se precisa que en noviembre también habrá días no laborables, pero con carácter regional, entre ellos:

6 de noviembre será día no laborable en Ayacucho: según la Ordenanza Regional N.° 002-2013-GRA/CR, dicha fecha permitirá celebrar el "Día de la Canción Folclórica Ayacuchana", una celebración destinada a reconocer la música tradicional de esta región del Perú.

25 de noviembre será día no laborable en Moquegua: por el aniversario central de la fundación de la ciudad de Moquegua (en la provincia de Mariscal Nieto), según el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM.

Días no laborables por visita del papa León XIV en Perú

Pero eso no es todo, ya que el Gobierno estableció días no laborables compensables en determinadas regiones debido a la visita del papa León XIV al Perú. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, quedando el calendario de la siguiente manera para el mes de noviembre del 2026:

Miércoles 11 de noviembre : descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche).

: descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche). Jueves 12 de noviembre: descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche).

descanso parcial en Lima y Callao (desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche). Viernes 13 de noviembre : jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Sábado 14 de noviembre: jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

jornada completa no laborable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Domingo 15 de noviembre: no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali.

no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali. Lunes 16 de noviembre: jornada completa no laborable en Lima y Callao.

En ese sentido, recuerda que noviembre tendrá un feriado nacional y varios días no laborables regionales, según el calendario vigente en Perú para este 2026.