Keiko Fujimori celebra la confirmación de la visita del papa León XIV al Perú: "Es un regalo que nos da"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori celebró la confirmación de la visita del papa León XIV al Perú y destacó el significado de su llegada para el país, al considerarla un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. Asimismo, el pronunciamiento destacó el vínculo entre el líder de la Iglesia católica y la nación peruana previa a la organización del itinerario oficial en el continente.

Reacción de Keiko Fujimori a la confirmación de la gira papal en Sudamérica

Keiko Fujimori manifestó la postura de su agrupación ante la ratificación del recorrido apostólico que cumplirá el sumo pontífice en territorio peruano. La vocera sostuvo que la presencia del líder religioso representa una muestra de respaldo institucional para la ciudadanía.

"Hemos recibido con profunda alegría la confirmación de su santidad el papa León XIV que va hacer su gira por Sudamérica y por supuesto que el Perú, el país que él tiene en su corazón, lo va a recibir con gran alegría", indicó.

La mandataria remarcó el impacto simbólico de la llegada de la comitiva papal en medio de la coyuntura social que atraviesa la nación. La representante enfatizó la relevancia del mensaje pastoral para los fieles de la comunidad católica.

"Para nosotros es un bálsamo, es un regalo que nos da en medio de la adversidad que empezamos a afrontar la llegada del papa la recibimos como una gran bendición", señaló.

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Mensaje del papa León XIV y expectativas sobre la labor pastoral

Se recuerda que el papa León XIV confirmó su retorno al continente sudamericano mediante un comunicado difundido el pasado 26 de octubre. El obispo de Roma destacó su trayectoria previa en la región y el valor de su regreso para el trabajo con las comunidades locales.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió el santo padre", indicó.

El pronunciamiento papal centró sus objetivos en el fortalecimiento de la fe y el compromiso de la Iglesia católica con los sectores sociales de la región. El itinerario busca consolidar los lazos de fraternidad entre los creyentes durante los encuentros programados en las distintas ciudades.

"Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", agregó.

En ese sentido, el papa León XIV desarrollará su agenda pastoral en el Perú como parte de su recorrido por la región, generando el interés de diversos actores políticos y sociales ante su arribo.