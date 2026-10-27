Alerta en Tarma por hallazgo de larvas en conservas para escolares: Midis se pronuncia y anuncia medidas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo caso genera preocupación por la calidad de los alimentos destinados a escolares en el país. En Tarma, padres de familia encontraron larvas blancas vivas dentro de una lata de conserva de pollo marca Aurora, distribuida para la alimentación de 22 estudiantes de una institución educativa pública.

Hallan gusanos en conservas de pollo destinadas a escolares de Tarma

Larvas blancas vivas fueron encontradas dentro de una lata de conserva de pollo, destinada a la alimentación de más de 20 escolares de la institución educativa N.° 30718 San Francisco de Asís, ubicada en el anexo de Uchuracra, distrito de La Unión Leticia, provincia de Tarma.

El hallazgo generó sorpresa e indignación entre los padres de familia, quienes preparaban los desayunos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), anteriormente conocido como Qali Warma.

Preocupación por la salud de los escolares

El caso ha despertado preocupación por las condiciones de los alimentos distribuidos a los estudiantes y los posibles riesgos para su salud. Asimismo, surge la inquietud de que situaciones similares puedan registrarse en Ayacucho y otras regiones del país, por lo que resulta importante verificar la calidad de los productos destinados a la alimentación escolar.

Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social se pronunció ante la denuncia

El Midis informó que, tras conocerse la alerta por una presunta irregularidad en una conserva de pollo de marca Aurora, se dispuso la suspensión inmediata del uso del producto el 26 de octubre. La entidad precisó que ningún estudiante resultó afectado, pues los alimentos no fueron consumidos y tampoco se reportaron daños a la salud.

COMUNICADO El Programa de Alimentación Escolar informa a la comunidad educativa y al público en general, lo siguiente 📰 https://t.co/7hbLkrcXq1: https://t.co/2TiI6R2qxo — Midis PAE (@MidisPAE) October 27, 2026

Verifican alimentos y mantienen medidas preventivas

Personal del PAE y del sector Salud inspeccionó el colegio junto con representantes de la UGEL Tarma, autoridades, padres de familia y miembros de la comunidad. Según el acta de la UGEL, las muestras revisadas de conservas Aurora de dos lotes presentaron características normales de color, olor, sabor y textura.

Como medida preventiva, el Comité de Alimentación Escolar dispuso mantener separado y sin uso el producto observado mientras continúan las verificaciones. El Midis aseguró que adoptó medidas para proteger la salud de los escolares.