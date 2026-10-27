Kylian Mbappé desata polémica en China: hace broma sobre meme del dictador Mao Zedong y pierde patrocinios

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, provocó una controversia internacional en China tras calificar como "dictador chino" a Mao Zedong durante una entrevista concedida a un podcast. Las expresiones del futbolista francés generaron la reacción inmediata de la televisión estatal del país asiático y el término masivo de contratos comerciales con marcas patrocinadoras.

Cancelación de transmisiones televisivas y rescisión de acuerdos comerciales

La radiotelevisión pública china CCTV decidió suspender las transmisiones de los partidos de LaLiga española y de los encuentros donde participe el jugador galo. Asimismo, el medio local The Paper confirmó la retirada inmediata de todo contenido publicitario, anuncios y videos promocionales que contengan la imagen del delantero en las plataformas estatales.

La decisión se suma a las anunciadas por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

La reacción corporativa responde a las demandas de los usuarios en plataformas digitales como Weibo, donde se masificaron tendencias exigiendo reparaciones públicas por parte del atleta. En el entorno normativo chino, las sátiras sobre antiguas figuras del Partido Comunista están penalizadas bajo el marco legal de protección a héroes e íconos nacionales.

El diario oficialista Global Times dedicó un editorial al asunto en el que destacó como numerosos internautas chinos reclamaron una disculpa del futbolista, con la difusión en Weibo de una etiqueta traducida como "Mbappé todavía debe una disculpa'".

Origen de la controversia y pronunciamientos oficiales de disculpa

El incidente se desencadenó cuando el atacante madridista fue consultado sobre su imagen humorística preferida durante la emisión del programa en línea. El futbolista hizo referencia a una composición gráfica donde se superpone su rostro a un retrato histórico del exlíder chino.

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", declaró el deportista en la entrevista.

LaLiga española emitió una declaración institucional manifestando su lamento por la afectación generada en la afición asiática. La entidad precisó que las afirmaciones corresponden al ámbito estrictamente personal del jugador y no reflejan la postura de la competición ni de sus clubes afiliados.

"Pido perdón a todas las personas a las que haya molestado con mis palabras. No fue mi intención en absoluto. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido", concluyó el francés.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

En ese sentido, Kylian Mbappé asumió el impacto de sus declaraciones en el mercado asiático tras la pérdida de sus alianzas comerciales y el veto televisivo impuesto a sus presentaciones deportivas.