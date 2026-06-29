Baterías Enerjet: 40 años impulsando el camino de los peruanos

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Durante 40 años, Baterías Enerjet ha desarrollado soluciones pensadas para responder a las exigencias de distintos caminos, vehículos y estilos de vida. Su experiencia en el mercado peruano la ha consolidado como una marca reconocida por su durabilidad, calidad y respaldo.

Cada batería refleja el compromiso de una empresa que sigue evolucionando para acompañar a quienes necesitan seguridad en cada arranque, ya sea en la rutina diaria, en una jornada de trabajo o en un recorrido de largo aliento.

Un respaldo al talento peruano

Como parte de su vínculo con el desempeño y la superación, Baterías Enerjet acompaña al piloto André Martínez en el Rally Mobil Piura, una competencia que exige preparación, constancia y control en cada tramo.

Esta alianza representa el respaldo de la marca a quienes desafían sus propios límites y llevan el talento peruano a escenarios de alta exigencia. En la pista, como en la carretera, contar con confianza marca la diferencia.

A lo largo de su historia, Baterías Enerjet ha aportado al país desde distintos frentes: fabricando baterías, acompañando a los conductores y apoyando iniciativas que reflejan esfuerzo, innovación y pasión por avanzar.

Baterías Enerjet. 40 años liderando el cambio.