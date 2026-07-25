Fiestas Patrias 2026: turismo interno impulsará la economía con más de US$ 254 millones

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El turismo interno se perfila como uno de los principales dinamizadores de la economía peruana durante las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cerca de 1,9 millones de peruanos recorrerán el país durante el feriado largo, generando un impacto económico estimado en US$ 254 millones, cifra que representa un incremento del 14 % respecto al año anterior.

Más allá del aumento en el número de viajeros, las proyecciones reflejan una mayor capacidad del sector para generar valor económico. Entre 2019 y 2026, el flujo de turistas internos durante Fiestas Patrias habría crecido de 1,5 millones a 1,9 millones de personas, mientras que el impacto económico pasaría de US$ 189 millones a US$ 254 millones.

Mayor gasto fortalece la economía regional

En ese mismo periodo, el gasto promedio por turista se incrementaría de S/ 390 a S/ 547, beneficiando a una amplia cadena de actividades vinculadas al transporte, hospedaje, gastronomía, comercio y servicios turísticos.

Esta tendencia también se evidencia en las estimaciones de Promperú, que proyecta 49,7 millones de viajes por turismo interno durante el 2026, superando los niveles previos a la pandemia. El comportamiento confirma la consolidación del mercado turístico nacional y su capacidad para sostener la actividad económica a lo largo del año.

Para la Dra. Lilian Pozo Trigoso, directora de la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo, "el crecimiento del turismo interno trasciende el incremento de visitantes, ya que cada viaje genera un efecto multiplicador en las economías locales al dinamizar sectores como la alimentación, el transporte, el alojamiento, las actividades culturales y la producción artesanal".

Además de favorecer el desarrollo regional, el fortalecimiento del turismo contribuye a impulsar el empleo y el consumo. En ese contexto, la recuperación sostenida del sector viene consolidando su participación dentro de la economía nacional y reafirma su importancia como una actividad estratégica para el crecimiento del país.

Frente a este escenario, el reto consiste en fortalecer la competitividad del sector mediante mejoras en infraestructura, conectividad y calidad de los servicios turísticos, de manera que el crecimiento del turismo interno continúe traduciéndose en mayores oportunidades para las regiones y en un desarrollo económico más sostenible.