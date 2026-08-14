Colombia ingresa al 'Escudo de las Américas' y fortalece la cooperación militar con EE. UU. contra el narcotráfico

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia formalizó su ingreso a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), conocida como el 'Escudo de las Américas', lo que permite la cooperación militar con Estados Unidos, convirtiéndose en el decimonoveno país miembro de ese bloque regional.

Colombia se une al Escudo de las Américas: Medida oficializada

En la Ciudad de Panamá, Colombia y EE. UU. abrieron paso a un nuevo escenario de cooperación de seguridad. Pues bien, bajo las directrices del presidente Abelardo de la Espriella, su país ingresó al 'Escudo de las Américas', reafirmando el compromiso de su Gobierno con una "respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad".

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", precisó el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.

Este anuncio fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Colombia, quien a través de un comunicado en sus redes sociales, sostiene que el acuerdo bilateral de cooperación con EE. UU. está destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

La Patria Milagro del gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA se construye con determinación, autoridad y de la mano de los principales aliados de Colombia como @USEmbassyBogota y @SecWar @PeteHegseth.



Hoy, en Panamá, el ministro de Defensa, MG (r) @generaljmora formalizó la... pic.twitter.com/bHqgfebkrL — Mindefensa (@mindefensa) August 12, 2026

Colombia, aliado 19 en la coalición contra el narcotráfico

El ministerio liderado actualmente por el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, destacó que las amenazas transnacionales no reconocen fronteras y ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada.

En consecuencia, Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencias al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el Océano Pacífico y el mar Caribe junto a las naciones integrantes de la Coalición.

Esta cooperación puede incluir intercambio de información e inteligencia, entrenamiento, coordinación entre fuerzas de seguridad y operaciones contra organizaciones criminales. También podría facilitar el acceso de Colombia a recursos y capacidades estadounidenses para enfrentar estructuras armadas y redes del narcotráfico que operan en diferentes regiones del país.

"Hoy (12 de agosto), en Panamá, el ministro de Defensa formalizó la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una alianza multinacional para enfrentar de manera decidida el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", señala el anuncio.

Es así como en medio de la tragedia que vive por el terremoto de mangitud 7.4, Colombia anunció que se une al 'Escudo de las Américas', fortaleciendo la cooperación militar con Estados Unidos para combatir el terrorismo y el crimen organizado, bajo el respeto a la soberanía.