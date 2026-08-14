El millonario monto que ganó Cienciano tras su histórica goleada a Botafogo por 6-1 en la Copa Sudamericana

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Más allá de romper récords y de la alegría por lograr una histórica goleada por 6-1 ante Botafogo, en el Cusco, se conoció que Cienciano obtuvo un millonario monto por dicho triunfo obtenido en este partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El millonario monto de Cienciana tras aplastar 6-1 a Botafogo

Los cusqueños no se amilanaron ante el último campeón de la Sudamericana, Botafogo, y lo aplastó 6-1. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo tuvo a su favor la altura, pero también mostró un juego arrollador que indica su poderío.

Tuvo como figura resaltante a Matías Succar que logró anotar un hat-trcik, el atacante argentino Neri Bandiera aportó un doblete y, por su parte, Marcos Martinich marcó un certero golazo de larga distancia desde fuera del área.

Si bien es cierto, el conjunto de la ciudad imperial todavía no logra la clasificación a cuartos de final del certamen continental, pero dio un paso importante al sacar una amplia ventaja.

Este triunfo histórico también ha generado un beneficio económico para Cienciano debido a que aseguró un premio de USD 600.000 (equivalente a 2 millones 33 mil 448,60 soles), una suma determinada por la Conmebol para quienes logran avanzar a esta etapa del torneo continental.

Ello representa un impulso para la institción cusqueña que está viendo como su destreza en el terreno de juego también está trayendo beneficios a sus finanzas. De esta forma el rendimiento del 'Papá' también ofrece recursos en el área económica y administrativa.

¿Qué sucede si Cienciano clasifica a cuartos de final de la Sudamericana?

En el posible caso que Cienciano logre la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, la recompensa ascenderá a USD 700.000 (2 millones 359 mil 903,70 soles).

De esta forma, la escuadra cusqueña no solo busca seguir haciendo historia en el plano internacional, sino que también se podría ver beneficiado con un respaldo económico que puede resultar muy fundamental de acuerdo a sus intereses de cara a corto, mediano y largo plazo,

Como vemos, la histórica goleada por 6-1 ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Cienciano logró asegurar un beneficio económico que entrega Conmebol a quienes logran avanzar a esta etapa del torneo continental, esta suma de dinero está valorizada en USD 600.000 (equivalente a 2 millones 33 mil 448,60 soles) y si es que logra avanzar a cuartos de final dicho cantidad de dinero aumentará.