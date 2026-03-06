Bodegueros mejorarán la gestión de sus pedidos de bebidas con apoyo de soluciones digitales

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Llevar una bodega significa estar tomando decisiones en cada momento, día a día, sobre cuándo reponer productos, cómo abastecerse y qué promociones ofrecer. Todo esto ocurre en medio de jornadas exigentes, márgenes de tiempo ajustados y una alta presión operativa. En este contexto, la digitalización se ha vuelto una herramienta clave para los bodegueros, ya que les permite gestionar sus negocios de manera más eficiente.

Una aplicación para simplificar el trabajo

Con ese objetivo, Arca Continental en Perú presentó TUALI, una aplicación diseñada para simplificar la gestión diaria de las bodegas. TUALI incorpora inteligencia artificial generativa para anticipar necesidades de reposición, optimizar la experiencia del usuario y permitir que los bodegueros administren su negocio directamente desde el celular. Así, quienes tienen una bodega pueden pedir productos más rápido, organizar mejor su stock a través de pedido sugerido y tener el control de lo que pasa en su negocio, todo desde la palma de su mano.

"Hoy la principal necesidad para los bodegueros no es solo vender más, sino gestionar mejor su tiempo y acceder a una amplia variedad de promociones para lograr una mayor rentabilidad de su negocio. Cuando la reposición se vuelve más predecible, el negocio gana estabilidad y puede desarrollarse de una manera más ágil. Por ello, desde Arca Continental en Perú buscamos contribuir a sus necesidades a través de soluciones digitales, y de esa manera, también contribuir con su crecimiento y el de sus familias.", señaló Oscar Gómez-Escobar, director Comercial y de Mercadotecnia de Arca Continental en Perú.

Planificación inteligente del inventario

Uno de los principales aportes de este tipo de soluciones es la mejor planificación del proceso de reposición. A partir del análisis de pedidos anteriores y patrones de compra, se sugieren volúmenes y productos clave, lo que permite a los bodegueros reducir quiebres de stock, mejorar la rotación y mantener el inventario en orden, en negocios de alta frecuencia y bajo margen.

Asimismo, la plataforma incorpora un portafolio amplio de bebidas para el canal tradicional, con categorías como gaseosas, aguas, hidratantes, energizantes, licores y más, lo que permite a los bodegueros diversificar su oferta y responder con mayor rapidez a la demanda de los consumidores.

El desarrollo de esta solución forma parte de un proceso más amplio de transformación digital del canal tradicional, que viene desarrollándose desde hace unos años atrás. En 2024, la versión previa de la plataforma alcanzó a más de 300 mil bodegueros a nivel nacional, permitiéndoles un incremento de ventas, reflejando el impacto positivo de la digitalización en este sector.

En un contexto donde la eficiencia en la reposición y la rapidez en la toma de decisiones son cada vez más determinantes, la adopción de este tipo de enfoques tecnológicos se perfila como un elemento clave para la competitividad y continuidad de las bodegas en el país.