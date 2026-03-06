Precio del dólar HOY, 6 de marzo, en Perú: Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A cuánto está el dólar hoy? Conoce cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este viernes 6 de marzo en Perú. Compara precios en la Sunat y mercado paralelo para obtener el mejor precio para la compra y venta, evitando así pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Precio del dólar subió este 6 de marzo?

¿El dólar se mantiene estable o subió el precio? Es una de las interrogantes que muchos se realizan este viernes en medio de la crisis por el desabastecimiento del GNV en Perú y la tensión que se vive en el Medio Oriente por la guerra entre Israel e Irán.

Una entidad que te permite conocer diariamente el precio de esa moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación o transacción financiera con esa divisa.

¿Por qué? Pues bien, seguir de cerca el tipo de cambio es fundamental porque muchos productos importados o insumos se pagan en dólares, influyendo en los precios y también es vital para quienes tienen deudas o alquileres con esa moneda extranjera. En ese marco, te revelamos cómo cotiza para la compra y venta este 6 de marzo en Perú. ¡Toma nota para tomar la mejor decisión!

VIERNES, 6 DE MARZO ¿Subió el precio del DÓLAR HOY, 5 de marzo? Cotización del tipo de cambio este jueves en Perú Lee también COMPRA VENTA S/ 3.424 S/ 3.432

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat se revela que el precio del dólar subió este viernes, en comparación al comportamiento que tuvo los dos días previos que eran los siguientes:

Miércole s 4 de marzo: Compra a S/3.403 - Venta a S/3.408.

Compra a S/3.403 - Venta a S/3.408. Jueves 5 de marzo: Compra a S/3.405 - Venta a S/3.414.

Tipo de cambio dólar paralelo

Recuerda que el precio del dólar varía al verse influenciado por una serie de factores, entre ellos: la ley de oferta y demanda, las políticas económicas de la Reserva Federal (FED), las tasas de interés de EE. UU., incertidumbre política y económica, precios de los commodities e intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por ello, también es ideal identificar cómo cotiza el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio). De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe se presentan los siguientes valores este 6 de marzo:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.430| Venta S/ 3.460.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 5 de marzo?

Finalmente, el BCRP dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 5 de marzo: en 3,4500, (con una apertura de 3,4185), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4354, con un máximo de 3,4500 y un mínimo de 3,4230.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

En resumen, el panorama del dólar en Perú este viernes 6 de marzo está marcado por una volatilidad al alza, lo que mantiene a la expectativa a los inversionistas y la ciudadanía en general si ese comportamiento se mantendrá conforme pasen los días.